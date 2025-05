Tomáš Bratříček

To ona postavila klitoris na piedestal, to ona dala klitoriálnímu vyvrcholení status superstar. To ona se stala ikonou ženské masturbace. Feministka Betty Dodsonová považovala autoerotiku za zdroj ženské nezávislosti. Vztahům se však nevyhýbala, po sedmdesátce žila a měla sex s hochem mladším o padesát let.