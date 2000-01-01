náhledy
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v uměleckých kruzích společenské kritiky. Rakouská herečka Barbara Valentin obsáhla docela protikladné polohy: jejich propojením byla její bohémská divokost. Měla brakovou i uměleckou podobu.
Autor: Getty Images
„Za velká prsa a nemravnost,“ právě takhle jí poděkoval Freddie Mercury ve svém prvním sólovém albu Mr. Bad Guy v roce 1985.
Autor: Getty Images
Věnování jí na něj vepsal po jejich divokém vztahu, neuspořádaném a pro životopisce docela neskladném.
Autor: Getty Images
Ona slova, jakkoli explicitní, seděla. Rozhodně vyjadřovala přinejmenším jednu z tváří Barbary Valentin.
Autor: Getty Images
Provokativně erotickou, lacině sexualizovanou: vycházela z béčkové filmové produkce, v níž byla hvězdou.
Autor: ČTK
Německá Brigitte Bardot, německá Marilyn Monroe, německá Jayne Mansfield. Ona přízviska jí nadělovala média.
Autor: Getty Images
Přidejte k tomu život nesvázaný konvencemi, kokain, alkohol, mnichovskou bohémskou komunitu s její gay, lesbickou, queer komnatou, krize, volnost, objevování. Emancipace i podvazky.
Autor: Profimedia.cz
„Podivný život mé matky“, název, který dal knize o Valentin její syn, se pak zdá být docela příhodným shrnutím.
Autor: Getty Images
Narodila se v roce 1940 jako Ursula Lederstegerová ve Vídni. Umělecká rodina, otec výtvarník, matka herečka.
Autor: Getty Images
Do světa filmu vešla i ona. Tóninu udal hned v roce 1960 snímek Ein Toter hing im Netz, Mrtvý v síti. Děj je epický: skupina tanečnic ztroskotá na ostrově, kde bude čelit pavoukům, kteří svým obětem infikují… chtíč zabíjet!
Autor: Getty Images
Toporný, přihlouplý příběh je však jen jednou zbraní tohoto díla: druhou je erotika. Proto vešel do amerických kin pod názvem It’s Hot in Paradise, V ráji je horko.
Autor: Getty Images
Prvoplánový děs a erotika: obou položek, někdy v jednom balení, se bude blonďatá herečka držet.
Autor: Profimedia.cz
Její kariéru postrčí i nasměrování hollywoodského manažera Johna Harrise. Jeho návod byl jasný: na veřejnosti co nejhlubší dekolty, co nejkratší sukně.
Autor: ČTK
Filmy tomu odpovídaly: docela jednorozměrná dílka, která rodící se sexuální apetýt společnosti balila do laciné legrace, pitomého upírského příběhu, rádoby reportážní formy.
Autor: Profimedia.cz
Odhalenější než ta nejodhalenější Bardotová! Plakát k filmu The Festival Girls šel ohledně kvalit Barbary Valentin přímo k věci.
Autor: Getty Images
Její tvorba byla, opatrně řečeno, nenáročná: jako komedie Unsere Tante ist das Letzte, Naše teta je fakt hrozná.
Autor: Profimedia.cz
Byla magnetem skandálů, ochotnou provokatérkou: jednou měla mít pletky s jordánským králem, jindy ji při otevření kasina v Bejrútu údajně žádal o ruku jistý beduínský šejch.
Autor: ČTK
Zdálo se, že je připoutaná k jednomu žánru, omezená jistou, docela nízkou hladinou filmové duchaplnosti a kvality, zredukovaná na prostinkou, a věčnou, image blonďaté sex ikony.
Autor: Getty Images
To vše narušila, překročila. Vstoupila (kdo by to čekal?) do kritických filmů režiséra Reinera Wernera Fassbindera. Poprvé tady, ve filmu Svět na drátě v roce 1973.
Autor: Profimedia.cz
O rok později ve snímku Strach jíst duše. Vypráví o vztahu šedesátileté německé vdovy s marockým gastarbeitrem Alim.
Autor: Profimedia.cz
O předsudcích, krutosti nejbližších, o síle překonat obojí. A Barbara Valentin překonala sama sebe, svou vlastní dosavadní filmovou škatulku.
Autor: Profimedia.cz
Vstoupila do Fassbinderova uměleckého okruhu, do německé nové vlny spřízněné s francouzskou, ovlivněnou radikálně levicovými dělnickými a studentskými protesty. Na snímku s režisérem Fassbinderem
Autor: Getty Images
Z béčkových filmů, jejichž provokativnost si vystačila s povrchním škádlením maloměšťáctví, došla ke svobodomyslnému autorskému filmu. Tady je v nezávislém snímku Victor.
Autor: Profimedia.cz
Někdejší německá kopie pin-up krásek a glamour blondýna se ponořila do mnichovské divoké bohémy a progresivní, experimentující kinematografie. Hrála i ve filmu Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse, Obraz Doriana Graye v zrcadle bulvárního tisku, queer režisérky Ulrike Ottingerové, ve feministickém přepracování románu Oscara Wildea.
Autor: Profimedia.cz
Její život byl nevázaný, drogy, pití, přešlapy, skandálky. Výrazná tvář mnichovské bohémské scény
Autor: Getty Images
Byl jako kaleidoskop: kontroverzní umělci se v jejím světě míjeli s etablovanou elitou, tady je s ministrem zahraničí Hansem-Dietrichem Genscherem.
Autor: Getty Images
Čtvrť Schwabing byla na přelomu devatenáctého a dvacátého století epicentrem avantgardy, v osmdesátých letech dvacátého století v ní koexistovaly podniky smetánky, exkluzivní diskotéky pro popové hvězdy i malé kluby s hudební německou novou vlnou.
Autor: Profimedia.cz
V jednom z tamních nočních klubů se potkala s Freddiem Mercurym, frontmanem kapely Queen. Vznikl neobvyklý vztah, bydleli spolu na Hans-Sachs-Straße. Svazek to byl velmi… intenzivní, hádali se, křičeli na sebe, měli spory, konflikty, padali si do náručí, bylo to velmi živé, vzpomínala její dcera Mina.
Autor: Profimedia.cz
Povaha jejich vztahu je dodnes předmětem dohadů. Jedny hlasy líčí, jak u sebe našli vzájemné pochopení, jiné tvrdí, že Mercuryho práskala bulváru a byla jeho zkázou. Když v roce 1991 zemřel, nedostala pozvání na pohřeb.
Autor: Profimedia.cz
V devadesátých letech jako by její život chtěl přitakat Mercuryho písni „It’s a Hard Life“, v jejímž videoklipu se objevila. Poslední oblouk jejího života byl těžký.
Autor: Getty Images
Strávila ho v ústraní a bojem se závislostmi a trápeními, herectví se však úplně nevzdala, poslední film natočila v roce 2001, na fotce je s jeho režisérem Andreasem Prochaskou.
Autor: Profimedia.cz
V Mnichově, kde prožila divoké večírky, kde byla součástí výbojné, nekonformní filmové tvorby.
Autor: Getty Images