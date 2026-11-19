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Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Monstrum nad hladinou. Sovětská okřídlená loď opravdu létala
Mořská příšera, obluda. Ani loď, ani letoun, ani vznášedlo. Monstrózní, těžký, mohutný kolos. Bojový. Produkt sovětské studené války ekranoplán Lun opravdu létal na hladinou Kaspického moře....
Podfukář se šarmem. Podváděl Hollywood, byznys, elitu, celé roky
Křivá přísaha, pašování, padělání, krádež, podvod. Zločinů zvládl spoustu druhů. Ještě víc měl identit. Vnuk Sophie Lorenové, Rockefellerův dědic, bývalý boxerský šampion nebo pilot formule 1,...
Ukazuje veselou i dojemnou přírodu. V soutěži uspěl i český fotograf
Někdy rozverná, dokonce škodolibá, jindy elegantní, poetická. Vždycky je však příroda svá, autentická, bez předstírání. Soutěž European Wildlife Photographer of the Year ji nahlíží ze všech stran. Na...
Zdravější sůl. Chutná stejně, ale chrání srdce i krevní tlak
Stejná chuť, tentýž efekt při vaření. Jen mnohem zdravější. Prostá úprava zbavuje sůl negativních účinků na kardiovaskulární zdraví i ledviny. První studie nyní vyčísluje, že ročně by mohla být...
Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Překonal strach z létání, ve větroni ho vyděsil víc padák než turbulence
„Dostanete padák,“ oznámil pilot ještě před startem. Pro člověka, který má strach z létání, to není zrovna uklidňující zpráva. Reportér Petr Vydra si tentokrát vyzkoušel let bezmotorovým větroněm nad...
Budíte se pravidelně mezi třetí a čtvrtou ráno? Odborníci vysvětlují, co za tím může být
Je 3:17 ráno. Znovu. Zatímco zbytek světa spí, vy zíráte do stropu a přemýšlíte, proč se probouzíte už třetí noc po sobě téměř na minutu přesně. Pokud vám to zní povědomě, nejste sami. Noční...
Technologie z vesmíru i UV dezinfekce. Jak vypadá péče o mužskou tvář bez kompromisů
Ví, kdy přidat, kdy přitlačit a kdy naopak ubrat. Výsledek? Hladce oholená tvář bez zbytečného podráždění. Našli jsme holicí strojek, který nejenže během holení analyzuje hustotu strniště a...
Belmondo, Eastwood, Roden. Český karikaturista zachytil ikonické tváře kultury
Uspěl na světové scéně, kreslil pro New York Times i Playboy. V zahraničí zažil jamování Bruce Springsteena s Bobem Dylanem, setkal se s Woody Allenem. Český karikaturista Josef Blecha dokládá, že...
Jste to, co jíte. A naši předci jedli naše předky, ukazuje studie
Nebylo to kvůli hladu, nebyl to akt zoufalství. Ale nemusela to být ani věc konfliktu. Na pomyslných hodovních stolech končili muži, ženy, děti. Naši předci jedli naše předky po staletí, napříč dobou...
Podfukář se šarmem. Podváděl Hollywood, byznys, elitu, celé roky
Křivá přísaha, pašování, padělání, krádež, podvod. Zločinů zvládl spoustu druhů. Ještě víc měl identit. Vnuk Sophie Lorenové, Rockefellerův dědic, bývalý boxerský šampion nebo pilot formule 1,...
Lupiči děsili celý kraj, vraždili. Vyloupli se z nich synci boháče, šokovali cynismem
Celý kraj zachvátil strach. Pěší chodci i vozkové na svých povozech byli zastavováni tlupou maskovaných mužů, kteří si se zbraněmi v rukou vynucovali vydání peněz a dalších cenných věcí.
Jeho mrtvole sťali hlavu. Po dvou tisících letech dostal muž tvář
Byl to padesátník, prožil těžký život. Tělo plné šrámů, stop po zraněních. Když u skotských hranic římského impéria před dvěma tisíci lety zemřel, ani poté ho nečekalo poklidné spočinutí. Než jej...
Ukazuje veselou i dojemnou přírodu. V soutěži uspěl i český fotograf
Někdy rozverná, dokonce škodolibá, jindy elegantní, poetická. Vždycky je však příroda svá, autentická, bez předstírání. Soutěž European Wildlife Photographer of the Year ji nahlíží ze všech stran. Na...
Učitelka sjela pro peníze v sudu Niagárské vodopády. Obral ji manažer, zemřela chudá
Před 125 lety americká učitelka Annie Edson Taylorová jako první na světě zdolala Niagarské vodopády v dřevěném sudu.
Zdravější sůl. Chutná stejně, ale chrání srdce i krevní tlak
Stejná chuť, tentýž efekt při vaření. Jen mnohem zdravější. Prostá úprava zbavuje sůl negativních účinků na kardiovaskulární zdraví i ledviny. První studie nyní vyčísluje, že ročně by mohla být...