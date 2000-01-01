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Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické komedie, femme fatale thrillerů. Pak podnikatelkou ve fitness. Život Barbary Bouchetové je vlastně velkolepý. Začal se v českých Sudetech. Vyhnáním.
Autor: ČTK
Jak její kariéru shrnout? Snad poutí z Hollywoodu do římských filmových studií Cinecittà. To v Itálii našla svou Ameriku. Setkala se tam, vzpomínala, s neuvěřitelným chaosem, ale s vášní a svobodou.
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A čekalo tam na ni trio specialit italské kinematografie oné doby: commedia sexy all’italiana – italské sladké sexuální komedie, giallo – thrillery, poliziotteschi – detektivky.
Autor: Profimedia.cz
Nikdy z toho nedělala vysoké herectví. „Mé erotické komedie byly veselé a s jednoduchým dějem. A já hrála pořád tu samou roli,“ líčila v rozhovoru pro Ill Messagero.
Autor: Profimedia.cz
I z oněch okrajových, řekněme dokonce obskurnějších poloh kinematografie vyrostla do výšin. Do kategorie femme fatale, snímek je z filmu Milán, kalibr 9.
Autor: ČTK
Její taneční scény u tyče pod stroboskopy v tomto krimifilmu se staly vizuálním symbolem italských thrillerů sedmdesátých let.
Autor: ČTK
Zkažená aristokratka, nymfomanka, chladná mstitelka, naivní sekretářka, zranitelná dívka, která v sobě ukrývá nemilosrdnost, protřelá panička. Ze všech postav Barbara Bouchetová vyrostla v kult.
Autor: Profimedia.cz
A k tomu ty historky z jejího vlastního života! Například když ji ve své vile obtěžoval producent Carlo Ponti. „Jaké máte tělo?“ naznačoval, oč má zájem. „Nádherné, děkuji, na shledanou,“ rozloučila se s ním prý stručně.
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V jejím příběhu je pragmatismus, podnikavost, nezdolnost, ale i principiálnost. „Jsem věčná emigrantka zvyklá bojovat,“ říká. Na snímku je v roce 2014.
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Narodila se v roce 1944 jako Bärber Gutscher v Reichenbergu, jak se německy v oné době jmenoval Liberec. Otec fotograf, matka herečka, čtyři sourozenci.
Autor: ČTK
Kalifornie nebyla rájem. „Pracovala jsem na bavlníkových plantážích, prodávala smažené kuře, boty,“ popisovala dospívání. Na této fotce už si však přivydělává jako modelka v reklamě, tady konkrétně na nábytek.
Autor: Getty Images
Následovaly výraznější. Objevila se po boku Jamese Bonda. Bondgirl, jak se někdy uvádí, však nebyla. Vklouzla do role Miss Moneypenny, v sexy vydání.
Autor: Profimedia.cz
A nebyla to vlastně ani bondovka, Casino Royale byla parodie na eskapády slavného špiona.
Autor: Profimedia.cz
I skrze ni začala být vidět, jako mimozemská princezna Kelinda, prošla Star Trekem.
Autor: Profimedia.cz
A výrazná byla i tak trochu hollywoodským způsobem. Se svým tehdejším partnerem měli ve vile šelmy, on lva, ona samici geparda. Jako začínající elév stihla urazit Marlona Branda, ani prý nevěděla, kdo to je, když si na place stěžovala na jeho parfém: „Dělá se mi z něj špatně.“
Autor: Getty Images
Krátce chodila s Warrenem Beattym, začalo to tím, že mu na jedné party nasadila se slovy „a teď jsi můj“ pouta, která tam bůhvíproč byla. Skončilo to, protože byl „nenapravitelný děvkař“, jak to zhodnotila.
Autor: Profimedia.cz
Déle vydržela se Stevem McQueenem. V Malibu, kde žili, jí nakonec došla trpělivost s jeho kámoši motorkáři a jejich posluhováním o snídaních: „Smaž vajíčka se slaninou dnes, smaž je zítra…“ Odešla. Tady je na snímku s Omarem Sharifem v Cannes, rok 1969.
Autor: Getty Images
A nakonec jí došla trpělivost i s Hollywoodem. Vždy říkala, že tam, ne v Itálii při natáčení všech těch erotických dílek, zažila obtěžování. „Rozumíš velmi dobře, co máš dělat,“ vyložil jí prý Jerry Lewis, když ji u sebe doma na schůzce vyzval, ať si lehne na pohovku. Utekla.
Autor: Getty Images
A utekla i z hollywoodského ráje. Docela dramaticky. Vyhlédl si ji prý právník z Paramountu, chtěl tu krásku za každou cenu, vyhrožoval, že jí zničí kariéru, byl vlivný, měl prý kontakty na mafii. Emigrovala znovu.
Autor: Profimedia.cz
Například ve filmu Amok z roku 1972 (na fotce), příznačně na pomezí erotického thrilleru a detektivky. Hraje sekretářku pátrající po zmizelé milence. Nejvýraznější scéna? Když svede ženu dekadentního spisovatele.
Autor: commons.wikimedia.org
V Dámě v rudém (na snímku) se zaplete do rodinné kletby. Ve filmu Muka neviňátek hraje zkaženou aristokratku, která otevřenou sexualitou provokuje vesničany: její filmové svádění mladého chlapce u bazénu vyprovokovalo katolickou Itálii i v reálném životě.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Zářila. A filmy hltala. Za jediný rok 1972 jich natočila jedenáct. I Milán, kalibr 9. Její tanečnice Nelly v něm byla jen zdánlivou ženou-obětí vlákanou do podsvětí.
Autor: ČTK
Toto je mafiánský snímek Ti, na nichž záleží. Její postava bývalé prostitutky, manželky jednoho z šéfů, do surového filmu vnáší špinavý sex.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
A pak to byly sexuální komedie. Tady je s kolegyní Edwige Fenechovou. Tato dílka komentovala s nadhledem: Ona byla kráskou ve sprše, já se koupala ve vaně a vždycky mě někdo špehoval klíčovou dírkou.
Autor: Getty Images
„Mé erotické komedie byly veselé a s jednoduchým dějem. A já hrála pořád tu samou roli,“ směje se v rozhovoru. A doznává, že měla hranice: odmítla roli v erotickém dramatu Příběh O i ve filmu proslulého režiséra erotických filmů Tinto Brasse.
Autor: Profimedia.cz
A kinematografie měla hranice směrem k ní. Dvakrát se snažila přestoupit do vážných rolí, u Vittoria De Sici ani Michelangela Antonioniho na konkurzu neuspěla.
Autor: Profimedia.cz
Poznala, kdy přišel čas z kolotoče erotických thrillerů a komedií vystoupit. V roce 1983 etapu ukončila nahým fotosetem pro Penthouse – a našla nový směr. „Nikdy jsem se nesložila,“ říká. Vybudovala fitness korporaci, vydávala videa, knihy, provozovala fitcentrum.
Autor: Getty Images
Před kameru se příležitostně vracela. Například ve filmu Gangy New Yorku, v roli paní Schermerhornové z městské smetánky. Mimochodem, režiséra Martia Scorseseho měl k jejímu angažmá přemluvit Quentin Tarantino: ctitel jejích obskurních filmů žánru giallo. Sama říká, že se na jeho filmy nedívala, měla by z nich noční můry, stala se však jeho múzou. Na této fotce je v roce 2010.
Autor: Profimedia.cz
Barbara Bouchet na liberecké radnici.
Autor: Jan Král
Jako malá ho musela opustit na doklad nespravedlnosti dějin – možná však nakonec došla dál, než kdyby zůstala. Díky svému přesvědčení, že ženy se o sebe musejí postarat. Na snímku z roku 2008 je s Claudií Cardinale a americkou herečkou Cassandrou Gava.
Autor: Getty Images
V roce 2023 nahlédla zpět do jednoho ze svých typických žánrů: film i zločinci Diabolikovi je kriminálka, která nedosáhla na příznivé recenze.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 však uvádí snímek, který může překvapit. Final: Allegro je příběhem o staré dámě pomýšlející na sebevraždu, k níž osud přivede mladou ženu, která vnese do fiále jejího života to, co již nečekala.
Autor: Profimedia.cz
Ona sama je se svým životem spokojená. O tom, jak k němu přistupovala, napovídá odpověď na novinářské vyzvídání, zda by dala přednost nebi, nebo peklu.
Autor: Profimedia.cz
„Řekněme, že v pekle je rozhodně větší zábava, takže budu jezdit výtahem nahoru a dolů. Ale spíš častěji nahoru než dolů,“ naznačila.
Autor: Getty Images