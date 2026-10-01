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Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii

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Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi.... Jak její kariéru shrnout? Snad poutí z Hollywoodu do římských filmových studií... A čekalo tam na ni trio specialit italské kinematografie oné doby: commedia... Prošla jimi jako sexuální ikona sedmdesátých a osmdesátých let. Nikdy z toho nedělala vysoké herectví. „Mé erotické komedie byly veselé a s... A vesele dodávala: „Osobní vklad nula, tržby v miliardách.“ I z oněch okrajových, řekněme dokonce obskurnějších poloh kinematografie... Její taneční scény u tyče pod stroboskopy v tomto krimifilmu se staly vizuálním... Zkažená aristokratka, nymfomanka, chladná mstitelka, naivní sekretářka,... A k tomu ty historky z jejího vlastního života! Například když ji ve své vile... V jejím příběhu je pragmatismus, podnikavost, nezdolnost, ale i principiálnost.... Narodila se v roce 1944 jako Bärber Gutscher v Reichenbergu, jak se německy v...
Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické komedie, femme fatale thrillerů. Pak podnikatelkou ve fitness. Život Barbary Bouchetové je vlastně velkolepý. Začal se v českých Sudetech. Vyhnáním.

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