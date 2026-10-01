|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii
Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...
KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?
Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...
Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala
Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...
Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou
Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...
Zažil dobytí Anglie Normany. Nyní dostal muž tvář a kus příběhu
Zemřel před téměř tisíci lety, třináct let poté, co Normané dobyli Anglii. Archeologie mu proto dala přídomek Muž dobytí. Nyní dostal tvář, ale nejen tu. Analýza vydala několik střípků o jeho životě....
Příběhy psané pěnou. Seznamte se s těmi, kdo tvoří atmosféru českých hospod
Historie podniku Tankovka Astra v Kadani se píše už třináct let, ale pro pětadvacetiletou Štěpánku Tupou, která podnik nedávno přebrala po svých rodičích, začal tento příběh mnohem dřív. „V kuchyni...
Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii
Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...
Bez lana a cepínů, jen v kabátě. Jak před 240 lety zdolali první horolezci Mont Blanc
Dnes by tak nedostatečně vybavené dobrodruhy nikdo na alpské vrcholy nepustil. Před 240 lety to však nikdo nezkoumal a lékař Michel-Gabriel Paccard s Jacquesem Balmatem se stali prvními, kdo stanul...
Jsem vrah génius, říkal šerifův zástupce. Vypátrala ho matka jedné z obětí
Učitel, člen vlasteneckého protihippie sboru, policista, šerifův zástupce. Též sexuální deviant, který si liboval v mučení. A vrah, který miloval psychické týrání. Po odsouzení psal Gerard Schaefer...
Čech střílel nacisty, v Hollywoodu okouzlil hvězdy. Američané z něj udělali Maďara
Když vejde do nejznámějšího nočního podniku ve městě, všiml by si ho i slepý. Elegán ve světlém a na míru ušitém obleku. Hezký ostře řezaný obličej, pevná čelist, rozhodný sebevědomý postoj. Oči...
Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala
Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...
Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou
Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...
Jsou sekty nebezpečné? Podobný scénář může nastat i ve sboru, líčí religionistka
Sekta. Slovo, které v mnohých z nás vyvolává pocit strachu, manipulace a zneužívání. Myšlenku na oběti, jež se neumějí bránit. Na charismatické vůdce, co se přiživují na „slepé“ víře svých...
Bizarní trik delfína Bubblese: rybu utahá, až mu vydá oběd ze žaludku
Není to příliš vkusné, ale efektivní ano. A mohli-li bychom zvířatům přisuzovat lidské motivy, též zlomyslné. Delfín, jemuž dali místní jméno Bubbles, si u ostrova Lady Elliot u australského...
KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?
Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Hitler, faraon, lachtan. Poznejte zákony a pasti online potyček
Godwinovo pravidlo, Reductio ad Hitlerum, pravidlo Poeovo, Brandolinovo, lachtaní metoda. Seznamte se s triky, pastmi a fauly, které dělají z online debat neplodnou disciplínu.
Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii
Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín...