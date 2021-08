Okultisté, černokněžníci a šílenci třetí říše. Hitler věřil věštbám

Je tomu osmdesát let, kdy na mlžných skotských pastvinách přistál muž s padákem. Nebyl to lecjaký muž, nýbrž držitel Železného kříže, Řádu krve, Zlatého odznaku NSDAP a hlavně zástupce Adolfa Hitlera ve straně Rudolf Hess, který se v květnu 1941 sám stíhačkou dostal do Británie a chtěl bez Hitlerova vědomí s anglickým králem Jiřím VI. sjednat příměří. Hitler se vzteky svíjel na podlaze.

V Hitlerově přítomnosti jsem se zas a znovu ocital jako očarován, jako by to byla hypnóza, a toto kouzlo jsem ze sebe byl schopen setřást až po nějakém čase. Hermann Rauschning bývalý nacista, před Hitlerem uprchl