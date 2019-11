1. Karel IV. neměl zrovna idylické dětství, rozhádaní rodiče mu způsobili řadu traumat, z čehož asi nejhůř snášel to, že jej otec Jan Lucemburský oderval od matky Elišky Přemyslovny a po nucených pobytech na hradech Loket a Křivoklát jej odeslal na výchovu do Francie. Tam získal hoch to nejlepší vzdělání a: