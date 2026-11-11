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Kvíz: Jak dobře znáte zlato?

Autor:
11. listopadu 2026

Zlato fascinuje lidstvo už tisíce let. Vyráběly se z něj mince, šperky, královské koruny i moderní elektronické součástky. Dnes jej lidé pořizují také jako součást dlouhodobé finanční rezervy. Jak dobře tento vzácný kov znáte? Otestujte se v našem kvízu.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Zlatá Rezerva.

Otázka 1/25

Jaká je chemická značka zlata?

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