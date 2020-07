Chtěla bych být méně náladová a víc cestovat, říká MOgirl Wergoth

A dodává, že od dětských let milovala i focení. I proto se vydala studovat umělecké školy. „A postupem času mě začalo bavit stát i před foťákem,“ vzpomíná. Baví ji to dodnes, až na nespolehlivé fotografy. „A takové to klasické sexuální obtěžování, když k němu dojde,“ poznamenává. I proto je ráda za své angažmá pod křídly magazínu MOmag.

Přiznává, že by byla ráda, kdyby se zbavila náladovosti a kdyby se naučila šetřit. Nejvíc jí na sobě vadí přecitlivělost a život jí ztrpčuje bipolární porucha, jak odvážně a upřímně podotýká. „Chtěla bych být větší flegmouš,“ usmívá se, „a vůbec bych na sobě ráda změnila spoustu věcí.“

MOgirl Wergoth Pravým jménem se jmenuje Barbora, je jí čerstvých jednadvacet let. Studovala na dvou uměleckých školách. „Momentálně se živím grafikou a tvůrčí činností,“ říká. Nemá ráda mlaskání, křivdu, předsudky. „A houby,“ doplňuje se smíchem.

Na druhou stranu se umí ocenit za zdolávání překážek a výzev. „Že jsem zvládla a překonala spoustu konkrétních věcí, to beru jako úspěch,“ líčí a dodává svoje životní motto: „Stůj si za svým názorem, i když to znamená, že tam budeš stát sama.“

Mezi její plány do budoucna patří rozhodně cestování. „Chci si pořídit dodávku a procestovat s ní vše, co se dá. Moc ráda bych také stopem do Nepálu a Tibetu,“ říká.

A vyzrazuje též, že všechna svoje tetování má na levé půlce těla. „Mám vytetovanou svoji životní lásku, fenku Rozárku. Potom svou rozdvojenou osobnost. Mandalu a lebku s vlčím mákem. Čarodějnici s krysou. Karmu. A triquetu,“ vypočítává. A přiznává, že skončit jen tak nehodlá.



MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.