Moje fantazie by byl jeden dlouhý pornofilm, směje se MOgirl Nicoll

Vystudovala obchodní akademii a tři roky pracuje v administrativě. Není to ráj, ale s prací v supermarketu, v němž si vydělávala při studie, by neměnila. „Fakt otročina za minimum peněz. Už nikdy více,“ shrnuje. A dodává, že před sebou má výzvu a velkou změnu, z Prahy se chystá odstěhovat do Anglie.

Měla-li by se v představách posunout o deset let dopředu, právě v Anglii by se ráda viděla s manželem, dětmi a spokojeným životem. „Jenže jak se znám, budu pořád hrozně praštěná a budu si užívat života,“ směje se a dodává, že právě tak se vidí, jako bláznivá, spontánní, dobrodružná, usměvavá a romantická.

Kritika mě posunuje

To však neznamená, že by neměla cíle, vlastně docela pragmatické. „Určitě bych se chtěla v práci vypracovat co nejvýš, abych mohla sobě i rodině dopřát luxus, který jsem nikdy neměla,“ líčí. A maká na tom. Při hlavním pracovním poměru zvládla dálkově vystudovat, navrch je úspěšnou plus size modelkou.

MOgirl Nicoll Miluje italskou kuchyni, gnocchi, špagety, penne a boloňskou omáčku. „Jenže kvůli hubnutí jsou teď mým nejoblíbenějším jídlem vajíčka na všechny způsoby a cuketa zapečená se sýrem,“ směje se. Každopádně se vyhýbá květákovému mozečku a dršťkové polévce. Na filmy se prý moc nedívá, nikdy ji však nezklame komedie a romantický film. „Nejsem typ, se kterým se kouknete na sci-fi nebo horor, pokud v něm teda nehraje Ryan Reynolds nebo Keanu Reeves,“ dodává. Aktuálně se dívá na seriál Shameless. Odmala si přála mazlíčka – a sen si splnila. „Mám skvělého pejska,“ prozrazuje.

Dokázala to navzdory mnohé kritice, spíše prý však díky ní. „Kritika mě posouvá dopředu. A nejvíc mě popohnaly řeči, že nic nezvládnu, že jsem jen tlustý rozmazlený fracek, který se umí jen poflakovat, že jsem hnusná,“ říká a s úsměvem dodává: „V modelingu jsem obstála, navíc hubnu, aktuálně mám dole 13 kilogramů a jedu pořád dál. Klidně do mě, evidentně to na mě funguje pozitivně.“

Vykašlete se na nenávist

Měla-li by však ostatním a světu vzkázat něco obecnějšího, požádala by, aby se lidé k sobě chovali s úctou a respektem. „Celý svět by se měl vykašlat na nenávist,“ dodává.

Sama by si prý přála dát sbohem svému vkusu na partnery. „Vybírám si totiž typy, co se ke mně povahově vůbec nehodí. Moji bývalí partneři, které mám ráda, s některými se dodnes přátelím, mi určitě dají za pravdu,“ říká. Jinak je však se svým životem spokojená.

Možná i proto, že ho nespoutává formálními zásadami. „Zásady mi asi tak do třetí skleničky vína,“ směje se. Vážněji prozrazuje, že vlastně žádné nemá. „Čím jsem starší, tím získávám víc zkušeností a jsem tvárnější. Snažím se ze života vytřískat co nejvíc, takže bych opravdu shrnula, že zásady nemám,“ soudí.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Fantazie však má. Některé je lepší nechat v tajnosti. „Kdybych mohla zfilmovat svoji fantazii, byl by to jeden dlouhý celovečerní pornofilm, mládeži nepřístupné,“ kroutí hlavou. Jinou je však zveřejnit možné. „Stojím na podiu, pozorují mě všichni přátelé, rodina a lidi, kteří pro mě něco znamenají nebo znamenali. A já mám svůj koncert, tancuju, zpívám a hraju na bicí. Všem samozřejmě v dobrém spadne brada z toho, co na tom podiu předvedu,“ popisuje a přiznává: „Toto je moje častá představa, stačí si lehnout, dát si sluchátka a zavřít oči, představuju si to často.“

Tělo nabídla tetovací jehle už více než pětadvacetkrát. „Všechna tetování už ani nejsem schopná spočítat. A každé se pojí se vzpomínkami, zážitky, životními událostmi nebo rodinou,“ říká. Na první, písmeno „A“ na ruce, a poslední, ornament pod ňadry, se však pamatuje. Další samozřejmě plánuje, zdůrazňuje však, že je již rozvážnější: „Dochází místo a pomalu i nápady. A když je to do konce života, člověk se nechce vytetovat každou hloupost, co ho napadne.“