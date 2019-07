Bydlím jako na samotě u lesa, říká zdravotní sestra MOgirl Marley

Za sebou má vlastně pěknou řádku zaměstnání, dělala jako pokojská, servírka, pracovala v továrně, prodávala v obchodě i na ulici. „Nejhorší bylo pracovat v masně. Dlouho jsem tam nevydržela,“ vzpomíná. Nakonec vystudovala zdravotní školu a v oboru zůstala. Pracuje na spinální jednotce, která pečuje o pacienty s míšní lézí.

Bydlí kousek od Brna, s partnerkou si koupily celoročně obyvatelnou chatku v zahrádkářské kolonii. „Takže je to pomalu jako na samotě u lesa,“ směje se a dodává, že je spokojená. I proto, že má kolem sebe hodně zvířat, byl to její sen. „V dětství člověk ani neví, jaký si na sebe plete bič,“ říká se smíchem, jedním dechem však vysvětluje: „Dělám si legraci. Každé naše zvíře neskutečně miluji.“

MOgirl Marley Má ráda cokoli se zelím, nemusí naopak dršťkovou polévku. „Jinak bych řekla, že jsem slušná popelnice. I když to není vidět,“ směje se. Miluje horory a filmy podle skutečných událostí, jako první oblíbený film jí však vždycky vyskočí Pul Fiction. „A snad vždy mám náladu na Někdo to rád blond. U toho člověk vypne a jen se směje,“ říká.

A jsme-li již u jejích dětských snů, vyzraďme, že dalším bylo stát se modelkou. „Teď se dá říct, že jsem si to splnila,“ usmívá se.

A jaké jsou naopak její výhledy do budoucna? Nemá představu. „Nevím pomalu, co budu dělat za týden. Asi je mi to jedno. Hlavní pro mě bude, abych byla spokojená, vyrovnaná a měla okolo sebe lidi, které miluju,“ vypráví. Jeden konkrétnější nápad by však měla: „Klidně bych se za oněch deset let viděla někde u moře, natrvalo. To mě moc láká. Ze zimy odvařená nebývám.“

Měla-li by popustit uzdu fantazii, ráda by viděla některé ze svých snů zfilmované. „Aby člověk věděl, jaké horory v noci prožívám. Občas si i já sama říkám, kde se to, sakra, bere,“ směje se: „Připadám si vcelku normální, ale když si někdy člověk zrekapituluje sen, připadá si těžce vyšinutý. A pevně věřím, že v tom nejsem sama. Takže bych to zfilmovala hromadně.“

A i když předesílá, že to bude znít fádně a jako soud ovlivněný zdravotní profesí, přiznává, že na úspěšný den má velmi prostá kritéria: „Je to takový, kdy si jde člověk večer lehnout celý a zdravý. Ať já, tak lidi a zvířata, na kterých mi záleží. Každý odžitý den je úspěšný.“

Jejím docela prvním tetováním byly rasta proužky na uchu, dál má na stehnu obraz bojovnice, na pravém lokti triskelion, na levém rameni bohyni Země. „A teď nově dotetovaný rukáv,“ uzavírá.

