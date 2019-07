Moje fantazie nejsou mládeži přístupné, říká MOgirl Mallghareth

I díky tomu, že se k lesbické orientaci „doznala“, je se svým životem spokojená. „Samozřejmě jsou chvíle, kdy jako správná žena nadávám na svou hmotnost nebo vlasy, když se však na to podívám ze všeobecného hlediska, jsem se sebou i se svým životem víc než spokojená,“ říká.

Právě tak hodnotí i své rozhodnutí přestěhovat se do Prahy. „Udělala jsem to před třemi lety a můj život se jím otočil o sto osmdesát stupňů,“ líčí krok, který chápe jako prozatím nejdůležitější v celém jejím životě. Kdyby naopak mohla něco změnit, přiznává, že by „nezahálela a šla na vysokou školu“. Dodává však: „Je to každopádně něco, co si mohu splnit pořád i dnes.“

MOgirl Mallghareth Je jí šestadvacet let, pochází ze Slovenska, tři roky však žije v Praze. Při focení relaxuje. Ale nejen to. „Díky MOmagu a fotomodelingu se mi neskutečně zvedlo moje, do té doby mizivé sebevědomí,“ říká. Její platonickou láskou je Marilyn Manson. „Snad už od mých třinácti let. Jeho myšlenky a názory mě v dospívání velmi ovlivňovaly a s jeho filozofií souhlasím i dnes,“ shrnuje.

Když si chce udělat radost, uvaří si dobré jídlo, zapálí vonnou tyčinku a zapne oblíbený seriál nebo sáhne po knize. „Je to pro mne druh odpočinku, který mi zároveň dělá radost,“ říká.

S dobrou knížkou nebo v přírodě tráví čas nejraději. „Ale nepohrdnu ani dobrým vínem a zajímavou společností,“ prozrazuje s tím, že lidé si ji získají upřímností a intelektem. Nemá ráda lži a přetvářku.

Nezastírá přitom, že ještě větší nároky má na potenciální partnerku. „Jsem neskutečně náročná, co se týká požadavků na přítelkyni. Proto preferuji samotu,“ říká. A směje se, že náročné jsou i její fantazie a představy: „Myslím, že nejsou publikovatelné nebo přinejmenším přístupné mládeži.“

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

