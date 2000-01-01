náhledy
Odhalování těl, ale pořád s tajemstvím. Erotika, avšak s rafinovaností. Elegance, jenže s humorem, dokonce sebeironií. A závan starého světa, s jeho noblesou, ale rovněž provokací. Burleska není nikdy fádní. Vzrušuje, podněcuje, baví. V pátek a sobotu ovládla Prahu. Hotel Belvedere hostil Bohemian Burlesque Festival.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Je českým reprezentantem žánru, který se prodýchával světovou kulturou odnepaměti.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Formovat se začal ve viktoriánské éře, zlaté momenty zažil na počátku 20. století a za prohibice v Americe – a velkého návratu se dočkal v posledních desetiletích.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vždy je výletem do celého světa burlesky, v zeměpisném smyslu, i co se týče všech zákoutí tohoto přepestrého žánru.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Šampaňského, žen s dlouhými cigáry a boa, pánů v oblecích. Nekonečných večírků.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jenže burleska odkazuje na ty komnaty zašlých dob, které proti své éře vždy rebelovaly.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Neohlíží se na někdejší oficiální kulturu horních tříd, není usazená v unylých restaurantech a kavárnách ctihodných pánů a dam.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pokukuje po prostopášných šantánech, obráží hýřivé kabarety, nezdráhá se divokých varieté, pikantních estrád.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Burleska nedostala rodné číslo v kavárnách Imperial annebo Café Central, ani v hotelích Ritz či Excelsior.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ano, i hříšnosti, ano, dokonce chlípnosti, neřesti, snad i s odérem jisté oplzlosti, deklasovanosti.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jenže burleska otvírala hranice mnohem víc do široka, vítala humor, satiru, sarkasmus, znala poetiku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Blyštila se provokací, espritem, bystrostí, s níž komentovala společnost, muže, ženy, jejich vztahy, politiku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jakkoli se reálie mění, témata burlesky zůstávají: erotika, svoboda, sebeurčení, pokrytectví, pestrost.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Burleska není uhlazenou disciplínou, kolem svého publika nenašlapuje ostýchavě.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Je vyzývavá, exhibicionistická, marnivá, ale ne výhradně sebestředná: slyší, vidí, vnímá publikum.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Není odtažitá, nepatří na vysoká pódia obřích hal, sluší jí to tam, kde mohou být vystupující s publikem natěsno.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Je poznat, že prameny, které se do ní slily, začínaly u evropské operety, divadelních parodií, estrád, u amerických show se striptýzem a boxem nebo zápasením.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pohltila mnohé ingredience, výslednému koktejlu vtiskla pečeť nadhledu, lehkosti, rošťáctví, někdy trochu temného.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
První ročník Bohemian Burlesque Festival se konal v roce 2016, od oné doby nabídl přes pětačtyřicet show, nejprve v Praze, poté se rozkročil i do Brna a Ostravy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Do Česka burleska vstoupila s toutéž energií jako ve světě. A i zde nabízí víc než show a umění.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Rámec, formát, rekvizity, kostýmy, vášeň zůstávají obdobné, ale každé vystoupení je jiné, a každé se snaží přinést inovaci, namíchat všechna koření burlesky jinak.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vyjádření otevřenosti, svobodymilovnosti dnešní, moderní doby, ovšem se šmrncem starých časů, i tak shrnuje burlesku pořadatelka festivalu a velká tvář burlesky v Česku Angelina G. L´Amour.
Autor: Anna Kristová, MAFRA