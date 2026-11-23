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Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Smyslnost, erotika, co má styl a humor. Takto si burleska podmanila Prahu
Odhalování těl, ale pořád s tajemstvím. Erotika, avšak s rafinovaností. Elegance, jenže s humorem, dokonce sebeironií. A duch starého světa, s jeho noblesou, ale rovněž provokací. Burleska není nikdy...
Podfukář se šarmem. Podváděl Hollywood, byznys, elitu, celé roky
Křivá přísaha, pašování, padělání, krádež, podvod. Zločinů zvládl spoustu druhů. Ještě víc měl identit. Vnuk Sophie Lorenové, Rockefellerův dědic, bývalý boxerský šampion nebo pilot formule 1,...
Hadi, tisíce hadů. Procesí v Cocullo mísí bizarní tradice i ochranu přírody
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění na místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha...
Belmondo, Eastwood, Roden. Český karikaturista zachytil ikonické tváře kultury
Uspěl na světové scéně, kreslil pro New York Times i Playboy. V zahraničí zažil jamování Bruce Springsteena s Bobem Dylanem, setkal se s Woody Allenem. Český karikaturista Josef Blecha dokládá, že...
Tělo ukryli v pytlích a odvezli na saních. Po měsících promluvily krvavé stopy
Na tenhle školní výlet jeho malí účastníci ze západoslovenské obce Skalité pravděpodobně nikdy nezapomněli. Měl to být den plný her mimo školu. Děti se rozběhly k lesu, jehož okraj lemoval potok....
Smyslnost, erotika, co má styl a humor. Takto si burleska podmanila Prahu
Odhalování těl, ale pořád s tajemstvím. Erotika, avšak s rafinovaností. Elegance, jenže s humorem, dokonce sebeironií. A duch starého světa, s jeho noblesou, ale rovněž provokací. Burleska není nikdy...
Tati, kdy už půjdeš do nemocnice? Kokain mě málem zabil, líčí novinář roky závislosti
„Proč jsem tuhle zatáčku nevybral? Nevím to doteď,“ zamýšlí se Pavel Eichler nad tím, proč se mu užívání kokainu vymklo kontrole a málem kvůli tomu zemřel. Novinář a podnikatel otevřeně mluví o své...
Hadi, tisíce hadů. Procesí v Cocullo mísí bizarní tradice i ochranu přírody
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění na místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha...
Chtěl zabránit zemětřesení. Hlasy mu poradily jak: nabídnout lidské oběti
Jeho oběti se lišily, tvořily chaotický seznam, jeho modus operandi se měnil, jeho vraždy postrádaly přípravu, mustr. Spojoval je motiv. Nebyly jím zisk, fetiš, osobní zášť ani výkon kontroly,...
Po padesátce není pozdě. Studie zdůrazňuje zdravotní šance a vyhlídky
Není to nezvratitelné. Padesátka nám nesečte zdravotní účet a neztrestá hříchy bez nároku na opravu. A není to tak, že by ona oprava vyžadovala brutální změny. Pozitivní zprávu přináší studie, která...
Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Překonal strach z létání, ve větroni ho vyděsil víc padák než turbulence
„Dostanete padák,“ oznámil pilot ještě před startem. Pro člověka, který má strach z létání, to není zrovna uklidňující zpráva. Reportér Petr Vydra si tentokrát vyzkoušel let bezmotorovým větroněm nad...
Budíte se pravidelně mezi třetí a čtvrtou ráno? Odborníci vysvětlují, co za tím může být
Je 3:17 ráno. Znovu. Zatímco zbytek světa spí, vy zíráte do stropu a přemýšlíte, proč se probouzíte už třetí noc po sobě téměř na minutu přesně. Pokud vám to zní povědomě, nejste sami. Noční...
Technologie z vesmíru i UV dezinfekce. Jak vypadá péče o mužskou tvář bez kompromisů
Ví, kdy přidat, kdy přitlačit a kdy naopak ubrat. Výsledek? Hladce oholená tvář bez zbytečného podráždění. Našli jsme holicí strojek, který nejenže během holení analyzuje hustotu strniště a...
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Belmondo, Eastwood, Roden. Český karikaturista zachytil ikonické tváře kultury
Uspěl na světové scéně, kreslil pro New York Times i Playboy. V zahraničí zažil jamování Bruce Springsteena s Bobem Dylanem, setkal se s Woody Allenem. Český karikaturista Josef Blecha dokládá, že...
Jste to, co jíte. A naši předci jedli naše předky, ukazuje studie
Nebylo to kvůli hladu, nebyl to akt zoufalství. Ale nemusela to být ani věc konfliktu. Na pomyslných hodovních stolech končili muži, ženy, děti. Naši předci jedli naše předky po staletí, napříč dobou...