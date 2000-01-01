náhledy
Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s rafinovaností, sex-appeal s humorem, pompéznost s groteskností, smyslnost s nadhledem, dokonce s jistou sebeironií. Jestli jste ještě do světa burlesky nenahlédli, ochutnejte ho z fotek. Ukazují, co přinesl Bohemian Burlesque Festival. Nabídl i umělkyni Nonnu Karevu.
Svůj žánr představil s velkolepostí, která burlesce sluší. Dokazuje to i Ivy Faerie.
Na pódia festival přivedl nejlepší burlesky nejen z Česka, ale i z Evropy a ze zámoří. Anja Pavlova byla jedním z taháků.
Rebelle Bettie ze Švýcarska mezi nimi čněla. Tak výrazně, že se stala držitelkou titulu Bohemian Princess.
Ocenění Bohemian Queen připadlo tanečnici Bona Dawn z Litvy. Byla majestátní.
Uhrančivá. Podmanivá. Čarokrásná
A ještě jednou Rebelle Bettie, plná energie, výbušnosti, temperamentu. Své jméno si zaslouží!
Burleska nezastírá erotično, samozřejmě. Rozhodně však není jednorozměrným žánrem. Na fotce je Gin Minsky.
Má mnoho poloh, spoustu odstínů. Tak vypadala v podání Vesper Lynn.
Povahu burlesky napovídají její kořeny. (Na fotografii Veda Decadenza)
Odkazuje na viktoriánskou „extravaganzu“, její popularita se začala psát v londýnských divadlech ve třicátých letech devatenáctého století. I Anja Pavlova dokazuje, že žije dodnes.
Viktoriánské představitelky burlesky sahaly po vážených operách, divadelních hrách, baletních představeních… a zacházely s nimi docela neuctivě. Ona energie, troufalost byla i ve festivalovém vystoupení Tuny Tartare.
Umělkyně, které stavební kameny žánru burlesky pokládaly, si z uznávaných kusů tropily legraci. (Humoru burleska zůstala věrná dodnes, na fotce je Nonna Kareva.)
Ve čtyřicátých letech devatenáctého století burleska přeskočila do Ameriky. Dnes její pochodeň nese i umělkyně Melly De Lovely, ani ona na festivalu nescházela.
Burleska si potrpí na okázalé kostýmy. Šaty s péry Gi Minsky takové byly.
Mimochodem, róby burlesek jsou nákladné, ceny jdou i do desetitisíců.
Burleska však nejsou jen dekolty, boa, rukavičky. Patří k ní mnohem pestřejší kostýmy, jako ten Lulu Txispun.
Vítězky Bohemian Burlesque Festival v Praze s producentkou akce Angelicou d´Amour.
Kromě Prahy festival navštívil i Ostravu a Brno. Ještě jednou Anja Pavlova
Burleska je eklektická, nabízí výpravnou podívanou, gagy, pantomimu, sex-appeal, balancuje hned na několika hranách.
V publiku rozhodně nesedí převážně muži, dokonce naopak, a na pódiu už dávno nejsou jen ženy. Toto je Saint Sebastian.
Vystoupení moderovaly burlesky Angelica d´Amour (vlevo) a Angelina Angelic.
Všechny emoce fotopředstavení nastínit nemůže. Burleska má mnoho tváří, mnoho výrazů, mnoho duší.
A navzdory svým šantánovým, mnohdy chudým kořenům je plná radosti. Rovněž rozmanitosti a sebevědomí, které onu rozmanitost představuje s hrdostí. Těží z ní i publikum.
