Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii. Novou polohu. Je však i výzvou. Focení v baru pro mě bylo krok stranou od toho, jak s ženami pracuji běžně, mířily jsme na jiný výsledek, říká fotografka aktů Alena Borlová ke svému novému cyklu s modelkou Erikou.
Původní impuls podle ní vzešel od mužů, partnerů žen, které jí před objektivem již pózovaly.
„Vlastně se ptali, zda by bylo možné jejich přítelkyně nafotit vyzývavěji,“ popisuje.
Nechtěla však sklouznout k tomu, že k intenzivnější vyzývavosti vede jediná cesta, cesta explicitnější nahoty.
„Svého stylu jsem se chtěla držet, úkolem bylo dodat fotografii napětí,“ popisuje.
Vyzývavěji vyzvat diváka nebo divačku k tomu, aby se nechal vtáhnout magnetismem fotky: co je za ní, co o ženě, o jejích přáních, fantaziích, jejím rozpoložení sděluje?
Akt se fotografka rozhodla posunout tím, že ženu vyvede do prostředí, které zintenzivní napětí odhaleného těla.
Do onoho prostoru vnesla svou představu, zároveň jí však musela samotný prostor definovat.
Za onou zkušeností se vydala s modelkou, s níž jí pojí docela dlouhá společná cesta.
A kam se vydaly? Do jednoho z barů v Ústí nad Labem. „Výhledově tam dokonce budou akty vystaveny,“ shrnuje fotografka.
