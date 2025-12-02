OBRAZEM: Žena, provokace, interakce. Barové akty jsou nabité smyslností

Autor:
Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii. Novou polohu. Je však i výzvou. Focení v baru pro mě bylo krok stranou od toho, jak s ženami pracuji běžně, mířily jsme na jiný výsledek, říká fotografka aktů Alena Borlová ke svému novému cyklu s modelkou Erikou.
Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii.... A líčí, jak nápad vznikl. Byl její odpovědí na hledání, jak akty posunout. Původní impuls podle ní vzešel od mužů, partnerů žen, které jí před objektivem... „Vlastně se ptali, zda by bylo možné jejich přítelkyně nafotit vyzývavěji,“... Nechtěla však sklouznout k tomu, že k intenzivnější vyzývavosti vede jediná... „Svého stylu jsem se chtěla držet, úkolem bylo dodat fotografii napětí,“... Vyzývavěji vyzvat diváka nebo divačku k tomu, aby se nechal vtáhnout... Akt se fotografka rozhodla posunout tím, že ženu vyvede do prostředí, které... „Bar je místo s mnoha výzvami,“ říká ke své volbě Alena Borlová. „Je to místo setkání, i náhodných, spontánních, s otevřenými konci,“ líčí. „Místo plné podnětů, energií, interakcí.“ „Místo nabité napětím mezi lidmi o intenzitě mnoha stupňů.“

Erotická, oslňující. Burleska nabídla Česku smyslnost, humor a nadhled

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s...

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s rafinovaností, sex-appeal s humorem, pompéznost s groteskností, smyslnost s nadhledem, dokonce s jistou sebeironií. Jestli jste...

Dražba kalendáře Pirelli vynesla 255 tisíc korun. Pomohou onkologickým pacientům

Eva Herzigová se do kalendáře vrací po více než dvaceti letech.

Oslavuje přírodní i lidské živly, vodu i oheň, touhu po svobodě i vědění. Na své stránky uvádí krásné a silné ženy, Evu Herzigovou i Irinu Shaykovou. Kalendář Pirelli spojuje krásu s uměním, vize s...

Vražedkyni Hepnarovou museli vléct. Kniha nahlíží do pankráckých poprav

Olga Hepnarová. Nešťastná žena, které připravila tragický osud nevinným.

Velmi jednoduché zařízení, ocelový kolík, oprátka, páka a propadliště. Popravčí místnost byla strohá, její vybavení nijak sofistikované. Prosté, smrtící. Do osudů těch, kdo v popravčí místnosti...

Některé tvary penisů jsem neznala, chválí Naked Attraction moderátorka Zuzana

Různá těla jsou v pořádku. A Naked Attraction ukazuje, že s nimi žijeme...

Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction...

Naplácejte mi, prosí šéf po nocích. Věda zkoumala vztah rolí v BDSM k životu

Jak souvisí role v BDSM sexu s životem mimo něj? I tím se věda zabývá.

Jsou to stereotypně tradované kontrasty. Především obraz vysokého manažera, který si moc a odpovědnost v práci kompenzuje submisivní podřízeností domině, je ikonický. Aktuální studie zjišťovala i to,...

Brilantní úvahy a kronika doby. Casanova byl fascinující osobnost, říká historik

Historik a památkář Karel Holub

Od narození slavného Itala uplynulo 300 let. Známe ho hlavně jako svůdce, podle historika umění Karla Holuba byl ale Casanova mnohem všestrannější. „Když se ponoříme do jeho pozůstalosti, máme před...

12. prosince 2025

Našla jsem úžasný pocit ženskosti, říká v Naked Warm Up Zoe Black

O tranzici, ale nejen o ní, mluvila Zoe Black v Naked Warm Up.

Prošla kompletní tranzicí z muže na ženu. Ví, jak náročná byla. Ví, jak zraňující mohou být reakce okolí, jak obtížné může být najít partnera. Ví, jaké to je narodit se konečně, díky operaci,...

11. prosince 2025  20:30

Kořist, která láká zloděje od nepaměti. Příběhy slavných krádeží uměleckých děl

Slavné obrazy a šperky kradou geniální zločinci, všehoschopní diktátoři i...

Letos na podzim opět lupiči naběhli do pařížského muzea Louvre, odnesli cenné historické šperky. Nebylo to zdaleka poprvé. Slavné obrazy a šperky kradou geniální zločinci, všehoschopní diktátoři i...

10. prosince 2025

Jedny hodinky nestačí! 6 typů hodinek, které by neměly chybět žádnému muži

Mechanický chronograf

Vybrat pro muže dárek, ze kterého by měl radost, je těžké. Něco, co je kvalitní, praktické a přitom má hlubší smysl. Věnujte mu čas! Nejen obrazně, ale i doslova. Existují klíčové typy hodinek,...

8. prosince 2025

Ze svých obětí vyráběla mýdlo a sušenky. Paní Leonarda vraždila z tmářství a lásky

Nic nezapírala, z ničeho se neomlouvala, ničeho nelitovala. A upřímně...

Dobrotivá, štědrá, hodná. Pilíř komunity. Paní Leonarda měla sice tíživý osud, ale dobré srdce, rozdala by se. Tak ji viděli sousedé, spoluobčané, zákaznice. Kdyby nahlédli za dveře její kuchyně,...

7. prosince 2025

Clash 14: Kde sledovat a jaký bude program galavečera v Praze

Clash 14 tiskovka

Už jen pár dní zbývá do čtrnáctého galavečera Clash s přídomkem Last man standing. Název vychází ze zápasnické pyramidy, která bude novinkou akce 6. prosince v pražské Sportovní hale Fortuna....

6. prosince 2025

Hitler ho obdivoval, hollywoodský idol Clark Gable dělal na jeho říši nálety

Idol žen, jenže jeho obdivovatelem byl i Adolf Hitler. Clark Gable létal jeho...

Král Hollywoodu přišel při leteckém neštěstí o ženu, tak se rozhodl, že se nechá zabít v bombardéru. Létal s bombami nad okupovanou Evropu, nad Německem vyvázl o fous. Ustřelili mu patu boty. A...

6. prosince 2025

