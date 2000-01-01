náhledy
Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské duši, odkrývá její jedinečnost, diskrétně odhaluje její nitro. Fotografka Petra Kubicová ve svých aktech přistupuje k ženě jako bohyni.
Vnitřní silou, energií, klidem. Životním příběhem, poznáním. „Nebo zraněním, které si nese,“ poznamenává fotografka, s tím, že komunikace, někdy až terapeutická, je zásadní položkou focení odhalených fotografií.
Dodává, že každá z žen, které jí pózovaly, ovlivnila ji, její pohled na ženy, její tvorbu.
Poznamenává, že nahota byla dlouho tabuizována – a dnes se naopak vystavuje na každém rohu. Je degradována, vulgarizována. Stala se nezajímavou, banální, fádní.
Na svých fotkách s ženami, které jí pózují, vrací nahotě tajemství, náboj, jiskru. Vkládá do ní vzkaz.
Před jejím objektivem nestojí profesionální modelky, ale ženy, které přišly z reálných životů.
A se svým představami o tom, jak by na aktech chtěly vyhlížet. „Při focení se necháváme vést spolu, pospolu hledáme a nacházíme polohy, emoce,“ popisuje Petra Kubicová.
Napomáhá jí i to, že sama fotografka neskrývá bezprostřednost. „Když se fotka vyvede, když zachytí skoro nepostřehnutelný rys, pocit, mám takovou radost, že ji přenáším i na klientky. Snáz se tak zdolávají další mety, nacházejí další nápady,“ usmívá se.
Doplňuje, že focení samotné i jeho výsledky ženě nabídnout jiný, nový pohled na ni samotnou.
