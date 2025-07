Orgasmus nabízela ženám jako klíč k psychické pohodě, nezávislosti. Místo toho na ně čekala nucená práce, nucený sex a okovy sekty. Dvě čelní postavy americké firmy OneTaste posílá soud do vězení. A...

Byl to život plný paradoxů. Ukrýval ho pozdější velký nepřítel husitů, chránil ho sám král a zbožňovala ho královna. A nebyl to žádný suchý asketa. Jan Hus není jen ztělesněním boje za pravdu a...

Erotické pomůcky a AI? Udělá to na míru. Sexkoučka o hračkách, předehře i studu

Obchod s názvem Rozkoššš, to zní jako pozvání i slib. S jeho majitelkou, sexkoučkou Zuzanou Křížovou, si povídáme o tom, že to není jen místo plné designových erotických pomůcek – je to prostor, kde...