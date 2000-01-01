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Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky představuje výstava Zlomek sekundy ve Fragment Gallery v pražském Karlíně, do 14. června. Neschází ani dílo fotografa mediální skupiny Mafra Michala Sváčka z olympijských her v Tokiu 2020. A radost Lukáše Krpálka.
Výstava uvádí ty nejlepší fotky z kategorie Sport, které prošly soutěží Czech Press Photo v letech 2021 až 2024. Z roku 2024 je fotka z oslav titulu hokejových mistrů světa Michala Růžičky, i ten patří do redakce Mafra.
Na vlnách sportovní poetiky létá fotografie Martina Divíška.
Olympijskými emocemi je prostoupený snímek Ondřeje Demla.
Ondřej Deml se do výběru zapsal i touto fotografií plnou soustředění, ze zápasu Slavie versus Arsenal FC.
Snímek Rafaela Pereiry z Brazílie z běhu na 110 metrů překážek z olympijských her v Paříži 2024 se stal Fotografií roku jubilejního 30. ročníku Czech Press Photo. „Pořídil jsem ho vleže na zemi v cílové rovince a vlastně mě překvapilo, že se podařil uostřit. Použil jsem nastavení na oko a naštěstí si ho foťák mezi překážkami našel,“ popisuje jeho autor Petr David Josek.
Fotografie Barbory Reichové je magický. A plný napětí
Martin Divíšek nabídl neobvyklý pohled na lyžování.
Autor: výstava Zlomek sekundy/Martin Divíšek , AP
Na dalším vybraném snímku Petra Davida Joska se jako by mísí realita s fantazií.
Lukáš Bíba představil moment, který v sobě kondenzuje energii, pohyb, také pomíjivost. A překvapení, které sport přináší.
Autor: výstava Zlomek sekundy/Lukáš Bíba, AP