Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky

Autor:
Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky představuje výstava Zlomek sekundy ve Fragment Gallery v pražském Karlíně, do 14. června. Neschází ani dílo fotografa mediální skupiny Mafra Michala Sváčka z olympijských her v Tokiu 2020. A radost Lukáše Krpálka.
Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje,... Výstava uvádí ty nejlepší fotky z kategorie Sport, které prošly soutěží Czech... Na vlnách sportovní poetiky létá fotografie Martina Divíška. Olympijskými emocemi je prostoupený snímek Ondřeje Demla. Ondřej Deml se do výběru zapsal i touto fotografií plnou soustředění, ze zápasu... Snímek Rafaela Pereiry z Brazílie z běhu na 110 metrů překážek z olympijských... Fotografie Barbory Reichové je magický. A plný napětí Martin Divíšek nabídl neobvyklý pohled na lyžování. Gól shora. Zachytil ho Vít Šimánek. Na dalším vybraném snímku Petra Davida Joska se jako by mísí realita s fantazií. Lukáš Bíba představil moment, který v sobě kondenzuje energii, pohyb, také... Ještě jednou Petr David Josek – a jeho pohled do říše atletiky. Sportovním...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho...

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....

Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy

Useknutý malíček bude její minulost prozrazovat do konce jejího života.

Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...

Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila

Co se nám honí hlavou při sexu? A při jakém? I tomu chce věda přijít na kloub.

Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...

Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není

Osm hodin je příliš obecné doporučení. Studie hledala přesnější určení délky...

Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...

Spojenci nevěděli, co dělat s Němci, kteří se vzdali. Trpěli v děsivých podmínkách

Premium
Příliš mnoho internovaných, příliš drsné podmínky. Na masy německých vojáků...

Zvítězili, nebyli však připraveni na následky. Když se spojeneckým silám začaly vzdávat statisíce německých vojáků, nevěděli, co s nimi. Internovali je v devatenácti táborech na břehu Rýna v tak...

KVÍZ: Sestra v akci, Foreskin Gump. Odlišíte běžné filmy od porna?

Poznat porno podle názvu filmu je docela kumšt

Dvě varianty, z nichž jen jedna je správná. A žádné zdržování, zadání kvízu snad ani nemůžeme formulovat prostším způsobem. Poznáte jen z názvu filmu, zda je o klasickou produkci, nebo pornofilm?...

vydáno 8. června 2026

Poslední dopis. Alžbětu zabil montážním klíčem, snacha psaní nikdy nedostala

Premium
ilustrační snímek

Přijel z práce jako každý den po třetí hodině. Už na dvoře pojal podezření, že něco není v pořádku. Králíci neměli seno, slepice nedostaly nasypáno a kráva už hlady bučela. Krmivo ale stálo...

7. června 2026

OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje,...

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...

7. června 2026

Jsme bezpečný stát, množstvím vězňů se ale blížíme Rusku, kritizuje exšéfka vězení

Premium
V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok...

V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok jednoho odsouzeného stojí stát tři čtvrtě milionu korun. Ředitelka Probační a mediační služby a bývalá ředitelka ženské...

6. června 2026

Spojenci nevěděli, co dělat s Němci, kteří se vzdali. Trpěli v děsivých podmínkách

Premium
Příliš mnoho internovaných, příliš drsné podmínky. Na masy německých vojáků...

Zvítězili, nebyli však připraveni na následky. Když se spojeneckým silám začaly vzdávat statisíce německých vojáků, nevěděli, co s nimi. Internovali je v devatenácti táborech na břehu Rýna v tak...

5. června 2026

Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není

Osm hodin je příliš obecné doporučení. Studie hledala přesnější určení délky...

Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...

4. června 2026

Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho...

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....

3. června 2026

Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy

Useknutý malíček bude její minulost prozrazovat do konce jejího života.

Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...

2. června 2026

Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila

Co se nám honí hlavou při sexu? A při jakém? I tomu chce věda přijít na kloub.

Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...

1. června 2026

Kdo je Laser a dva záhadní Slované? Francouzi věří, že rozmluví lupiče z Louvru

Premium
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Loňskou drzou krádež klenotů z pařížského muzea Louvre francouzská média ihned prohlásila za loupež století. Za pár týdnů policisté zloděje dopadli, jenže hlavní otázky zůstávají nezodpovězeny: Kde...

31. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šálek pro zdraví. Studie líčí, jak zmírnit pocit stresu a chránit mozek

Oblíbenec vědy. Káva už dávno ztratila renomé stravovací a zdravotní neřesti.

Je to chvála jednoho docela běžného nápoje. Ne kvůli tomu, že nás nakopne, povzbudí. Aktuální studie vyzdvihují účinky kávy na zdravý mozek a duševní zdraví, snižuje riziko demence, působí proti...

31. května 2026

Bez ranního stoje na hlavě se necítím dobře, je skvělý pro orgány, říká lektor jógy

Premium
Václav Krejčík je lektor mnoha stylů jógy. V loňském roce mu vyšla kniha Jsem...

Dřív se věnoval aerobiku, v současnosti cvičí jógu. Býval posedlý čistotou a pořádkem, dnes je schopný lehnout si v Indii při masáži na blátivou zem. Cvičitel jógy a autor řady textů a výukových...

30. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.