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Zaklíněný na buřtu proti proudu. Reportér sjížděl na raftu vlny slalomového kanálu

Petr Vydra
  17:00

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Široké gumové nafukovací plavidlo se používá především pro expediční a rekreační vodáctví, ale taky se na něm závodí. Na slalomovém kanále v pražské Troji jsme trénovali s posádkou Rafting klubu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na konci jízdy musíte vysvobodit nohy, které máte pod válci. Jsou unavené a bolí v kloubech. Reportér Petr Vydra si na slalomovém kanále v pražské Troji zatrénoval s posádkou úspěšného Rafting klubu. Zjistil, že už nafukování plavidla je alchymie, a taky co dělat, když vám na obličej letí tyč branky.
Výzvy Petra Vydry

Představu raftu mám spojenou s vodáckou pohodou a klidem, kdy vás řeka buď nese a vy pádly jenom kormidlujete, anebo se musíte víc snažit na úsecích, jimž se říká volej, kde se voda ani nehne. Že by se na raftech soutěžilo a raftaři v nich seděli, vlastně spíš klečeli v závodních pozicích připomínajících kanoisty, by mě nenapadlo. Ale to už trochu předbíhám, nejprve se musím setkat s členy Rafting klubu Troja a vůbec loď nafouknout, díky čemuž se teprve dozvím, jak vypadá.

Mám trochu strach, zda se z lodi dostanu, pokud by se převrátila, když budu mít uvězněnu jak přední, tak zadní nohu.

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