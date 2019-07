VIDEO: Kickboxerská výzva letí světem. Češi v ní pohořeli i překvapili

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Mezi slavné zahraniční pokořitele výzvy patří například herec Jason Statham nebo MMA bojovník Conor McGregor. Na Instagramu přibývají příspěvky s hashtagem #bottlecapchallenge raketovou rychlostí.

Reportér Matěj Smlsal se však přesvděčil o tom, že získat skalp z náročné není jen tak. Splnit se mu ji podařilo až na dvaadvacátý pokus. Ano, nejprve se musel protrápit jednadvaceti neúspěšnými kopy. Někteří Češi na ulici byli úspěšnější, jiní to naopak nezvládli vůbec. Žádný pokus však přirozeně ani zdaleka nevypadal tak elegantně jako lahůdka od bojovníka McGregora.

„Já jsem po kalbě,“ omlouval se jeden z návštěvníků Letenských sadů v Praze s velkou dávkou prostořeké upřímnosti. Nicméně mu to nedalo a možná naopak právě díky prohýřené noci dělal po chvíli otočky a vykopával nohou do vzduchu. Zkoušela to například i maminka v sukni. Běžně se místo do lahve lidé trefovali do reportéra, který jim flašku držel. „Nicméně za tu legraci to stálo,“ hlásí redaktor.