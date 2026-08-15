Na start se postavili závodníci a závodnice z Česka, ale také z Německa, Švédska, Norska, Slovenska, Polska, Rakouska, Nizozemska nebo Uzbekistánu. Vedle zkušených běžců se na čtyřsetmetrovou trať vydali i účastníci, kteří si náročný výběh ještě ztížili. Slovenští hasiči ho absolvovali v hasičské výstroji s 27 kilogramy zátěže, další závodníci vyrazili vzhůru například v kostýmu Super Maria nebo v rytířském brnění.
Pekelných 400 metrů na Ještědu
První metry trati přitom mohly svádět k rychlému tempu. Po první stovce metrů však začalo výrazné stoupání a právě tady se ukazovalo, že přepálit start není na Red Bull 400 ideální strategie. S přibývajícími metry bylo stále důležitější správně rozložit síly až do cíle.
O vítězství usiloval například též snowboardista Jakub Hroneš, čerstvý mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí, slovenský reprezentant ve skialpinismu Jakub Šiarnik, který má na Red Bull 400 dlouhou a úspěšnou historii.
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Vítězové Red Bull 400
Mužské finále nabídlo souboj několika závodníků, kteří mají s extrémními výběhy bohaté zkušenosti. Nejrychlejší byl nakonec norský rychlobruslař Erik Resell, který doběhl do cíle v čase 3:05,1. Druhé místo obsadil elitní slovinský horský běžec a několikanásobný vítěz závodů Red Bull 400 Luka Kovačič časem 3:09,2. Třetí skončil Robért Judiak s časem 3:11,8.
„Vítězství bylo rozhodně mým cílem. Red Bull 400 jsem běžel už několikrát a pokaždé chci podat co nejlepší výkon. Věděl jsem, že mě silní soupeři jako Luka dokážou potrápit. Několik metrů jsme běželi společně a v závěrečném sprintu jsem do toho dal úplně všechno. Byl to opravdu náročný závod a jsem rád, že jsem znovu skončil první,“ říká Erik Resell.
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Za svou výhodu považuje Resell také zkušenosti z rychlobruslení. „Letos v létě jsem hodně trénoval rychlobruslení a také běhal. Právě jsem se vrátil ze soustředění v Německu, kde jsem trénoval na ledě. Myslím, že rychlobruslení mi hodně posiluje nohy, a když ho zkombinuju s během, je to pro tenhle závod skvělá příprava,“ dodává šestadvacetiletý Nor.
Mezi ženami byla nejrychlejší Kristýna Čechová, která trať zvládla v čase 4:43,7. Druhé místo obsadila Nikola Štefundová za 4:51,4 a třetí skončila Klaudyna Kubínska v čase 4:51,5.
„Vůbec jsem nečekala, že bych mohla vyhrát, i když jsem si to samozřejmě přála. Do závodu jsem šla s tím, že to nemůže být až tak náročné, ale překvapilo mě, jak moc těžké to ve skutečnosti je. Klobouk dolů před všemi holkami, které to dnes běžely s námi,“ říká Kristýna Čechová, která se věnuje atletice.
Štafety přinesly nový rekord
Vedle individuálních závodů patřila část programu štafetám, ty byly v kategorii mužské, ženské a mixu. Do závodu vyrazila také speciální sportovní štafeta ve složení Martin Fuksa, Eva Adamczyková, Maxim Habanec a výherce celorepublikové spotřebitelské soutěže. První úsek rozběhl Martin Fuksa, finiš pak patřil Evě Adamczykové.
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„Týmové závody jsou vždycky nejlepší. Mě to ještě víc nahecuje, protože to nechcete pokazit tomu zbytku. Navíc jsem měla podél trati kamarády, takže to bylo super,“ říká Eva Adamczyková.
Nejrychlejší výkon štafetového závodu předvedl mužský tým Hamstring Survivors ve složení Filip Mandák, Filip Mařík, Jakub Truhlář a Vojtěch Bednařík. Časem 1:59,4 se dostal pod hranici dvou minut a zároveň vytvořil nový rekord. Druhé místo obsadili Snowboarďáci, tedy čtveřice českých snowboardcrossových reprezentantů Matyáš Skandera, Max Benacan, Lukáš Pomykal a Oliver Sobotka, s časem 2:10,7. Třetí skončil tým Startovné hradí Tipsport ve složení Tomáš Kopecký, Lukáš Prause, Jirka Jebavý a Martin Hanuš v čase 2:14,9.
Mezi ženskými štafetami zvítězil tým Malý píva ve složení Silvia Gubančoková, Anna Milerská, Kateřina Dušková a Lucie Tůmová, který trať zvládl v čase 2:49,5. Druhé místo obsadily Hot Girls ve složení Kateřina Sedláčková, Nela Procházková, Jana Kozáková a Karolína Dobrá s časem 3:21,9. Třetí skončily Bull Girls ve složení Lucie Minářová, Jana Valková, Viktoria Chovancova a Sabrina Moučková v čase 3:24,8.
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V kategorii mix zvítězil tým Střídej nohy ve složení Vojtěch Černý, Robin Anděl, Kateřina Černá a Klára Slavíková, který trať zvládl v čase 2:27,3. Druhé místo obsadil Four – One Hill ve složení Kryštof Hübner, Kryštof Duchan, Anežka Kurišová a Lucie Pertlíková s časem 2:30,1. Třetí skončil tým Ice Cross Bangers ve složení Michael Urban, Jakub Oudes, Laura Mikulášková a Monika Desenská v čase 2:43,7.
Atmosféru Red Bull 400 vytvářeli vedle samotných závodníků také fanoušci pod můstkem a podél trati, kteří běžce podporovali až do posledních metrů. Závodní program doplnila SlackShow, ještě před startem prvních závodníků se na Ještědu představil s leteckou akrobacií Martin Šonka. Před vyhlášením vítězů vystoupili čtyři b-boys z Breakformance a během dne nechyběly ani DJ sety dua Weareplayof.