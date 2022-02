Krkavčí matka se neštítila vraždit. K přiznání ji vyprovokovala četníkova léčka

Každý, na koho se Františka Kovaldová podívala, raději obvykle hned uhnul pohledem. Nejenže její tvář se špičatým nosem nebyla nijak hezká, ale byly to hlavně její ostré, pichlavé oči. Vypadaly, jako by se jejich majitelka snažila každému proniknout až do hloubi srdce, a člověk měl skoro pocit, že jej žena svým ostrým pohledem chce probodnout. Protože Františka Kovaldová byla navíc všeobecně proslulá svou lakotou a nesnášenlivostí, snažil se jí každý raději vyhnout. Kvůli jakémusi menšímu prohřešku se kdysi dokonce už ocitla i před soudem...

Prodala i všechny mužovy ševcovské nástroje a zároveň obešla celou vesnici, aby se všude poptala, jestli snad někdo jejímu muži nedlužil nějaké peníze.