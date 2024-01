Milostný trojúhelník se zvrtl ve čtverec. Manžel s milencem připravili krutou past

Hlášení o zatoulaných manželech či manželkách, kteří se za pár dní kajícně objevili u dveří svých domovů s více či méně věrohodnou historkou, však nebyla nijak výjimečná.

Strážmistrovi se právě tohle honilo hlavou. Jak je ale tenhle případ závažný, se mělo ukázat už za několik dní. Uršula U. vypověděla, že krátce po čtvrté odpoledne se u nich rozdrnčel telefon. Sluchátko zvedla dcerka a zavolala na otce, že ho shání nějaká paní. „Řekl do telefonu, že už se na tom pracuje a že to do pěti odpoledne ještě ten den doručí. Neřekl mi co, jen šel do skříně, odtud vzal nějaké papíry a povídal, že je musí odnést do práce. A do hodiny že bude zpátky. Bylo mi to divné, v sobotu odpoledne je knihovna, kde manžel pracuje, přece zavřená.“