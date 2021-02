Nepospíchal, přišel brzy. Na úklid bude mít dost času, než dorazí ostatní personál. Roleta na dveřích byla napůl vytažená.



„Kuchař tu už asi bude,“ pomyslel si. Klíč vklouzl do zámku, ale neotočil se. „Asi zapomněl zamknout,“ řekl polohlasně a vkročil do lokálu.



Na to, co v ten moment spatřil, už do smrti nezapomněl. Mezi změtí povalených židlí leželo v obrovské kaluži krve bezvládné tělo. Bez rukou.