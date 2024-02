Jako posedlý nenávistí. Pitva ženy odhalila nevídanou brutalitu manžela

Znásilnění je možné nahlásit i po delší době. Promlčecí lhůta je pět let, v případě nezletilé oběti se navíc počítá až po dosažení plnoletosti. Nezřídka se stává, že se oběti rozhodnou na policii či na pomáhající organizace obrátit až po delším čase. Je to tak v pořádku –⁠ nemusíte dělat nic, na co se necítíte připravená. | foto: Shutterstock