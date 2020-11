Máme tolik snů a život je krátký, říkal raketový muž. Zemřel při tréninku

„Věřím tomu, že máte-li velký sen a milujete-li to, co děláte, je všechno možné,“ říkal Reffet. A žil podle toho, nad všemi jeho kousky se tajil dech, leckteré však byly docela neuvěřitelné.

Létání na všechny způsoby

Narodil se v roce 1984 ve Francii a ke světu adrenalinu měl blízko od dětství, oba jeho rodiče byli zapálenými parašutisty. Sám Vince svůj první seskok absolvoval v šestnácti letech, v roce 2000. A nechtěl zůstat při zemi. O dva roky později vstupuje do francouzského národního týmu ve volném létání. A dva roky nato, v roce 2004, se stali s parťákem Frédéricem Fugenem jako duo Soul Flyers světovými šampiony. V následujících dvou mistrovstvích v letech 2006 a 2008 svou dominanci potvrdili dalšími zlatými. A mnoha jinými oceněními.

Kromě toho začal Reffet prozkoumávat svět a možnosti létání zevrubněji. Otevíral dveře, jak popisuje jeho stáj Red Bull, base jumpingu, létání v tunelu, létání ve wingsuitu, byl pionýrem disciplíny speed riding, která spojuje létání na malém a rychlém padákovém kluzáku s lyžemi. Měl licenci soukromého pilota.

V roce 2014 Reffet s Fugenem vystoupali na Burdž Chalífa, nejvyšší budovu světa. Dolů se vrhli z 828 metrů, aby se jako autoři nejvyššího basejumpového skoku zapsali do Guinnessovy knihy rekordů. O tři roky později při projektu Dveře na obloze seskočili ve čtyřech kilometrech z hory Jungfrau v Bernských Alpách, aby ve wingsuitech klouzali povětřím a ve vzduchu vlétli do otevřených dveří letounu Pilatus Porter. Bylo to dechberoucí.

Jako superčlověk, jako Íkaros

Zlom v jeho dobrodružné kariéře přišel v roce 2014, kdy si jej jako svého chovance vybral švýcarský ďábel „Jetman“ Yves Rossy, jehož trysková křídla o čtyřech motorech umožňují létání až rychlostí 402 kilometrů v hodině a jehož společnost Jetman Dubai je průkopníkem oné disciplíny.

Spolu s ním vysekl Reffet řadu působivých kousků, jako byl přelet nad Grand Canyonem. Znovu se vrátil k Burdž Chalífa, aby ji tentokrát se svým mentorem Rossym přeletěl s pomocí výbavy Jetman. Přeletěli též Alpy.

Jednu z nejvíc fascinujících akcí předvedlo duo v roce 2015. Ve výšce 1 220 metrů se na Jetman nechali vypustit z helikoptéry, aby se přidali k letu obrovského stroje Emirates Airbus A380. Nejprve ho doprovázeli každý po jednom boku, aby se nakonec na jedné straně sešli. Než stroj opustili, letěli vedle něj ve vzdálenosti pouhých dvacet metrů. „Bylo to naprosto surreálné, letět vedle největšího letounu, který existuje. Byli jsme jako dva komáři u obrovského orla,“ popisoval Rossy.

Stroj vážil 350 tun, každý z pilotů ne více než 160 kilogramů. Starost celému nápadu přirozeně dělaly turbulence, pokusům proto předcházely pečlivé konzultace, aby oba dobrodruzi věděli, jakým oblastem u letounu se vyhnout. „Celý let byl neuvěřitelně hladký. Nedošlo vůbec k žádným turbulencím. Byla to prostě pouze krása, zničehonic vidět před sebou tu obří bestii a letět, abychom se s ní potkali,“ líčil Reffet pro server společnosti Emirates.

Létání s tryskami poté posunul Reffet o notný kus dál letos v únoru. Sám dubajský královský princ Hamdán bin Muhammad bin Rašíd Ál Maktúm to tehdy označil za „mezník v dobývání stoprocentně autonomního lidského létání“. „Jetman“ Reffet totiž jako první člověk vzlétl do oblak ze země. Během osmi sekund dosáhl stovky metrů výšky, v dvanácti sekundách byl ve dvoustovce, o sedm sekund později překročil hranici pěti set metrů. Cílový kilometr dosáhl za celkových třicet sekund od momentu, kdy se odlepil od země. Letěl jako raketa, popsal server The Verge.

Server CNN s odkazem na výrobce křídel firmu Jetman Dubai uvádí, že umožňují létat až do výšky šesti tisíc metrů. Pilota nesou čtyři trysky v křídlech, které manuálně kontroluje, aby řídil let.

Jako pták

„Je to pocit svobody. Měl jsem ho, již když jsem skákal padákem,“ cituje Reffeta server Los Angeles Times, „ale s tímto strojem… mohu létat jako pták.“ Před pouhým měsícem řekl agentuře AFP: „Cokoli děláme, je něco nového. Máme tak mnoho snů a život je tak krátký.“

Podle společnosti Jetman Dubai zemřel v Dubaji při tréninku, podrobnosti firma nesdělila. Nezveřejnila ani video z tragédie. „Vince byl talentovaným sportovcem, milovaným a respektovaným členem našeho týmu, uvedla Jetman Dubai v prohlášení na Facebooku.