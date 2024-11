Dobrá zpráva. Svalová paměť funguje i po hodně dlouhé cvičební pauze

Někdy to nejde jinak. Do cesty do tělocvičny se postaví nemoc, zranění, pracovní cesta. A návrat je pak těžký, tělo odmítá zvládat, co před pauzou dokázalo. Boje o to, dostat se do předchozí kondice, se však nebojte. Svalová paměť je silnější, než se zdá, říká studie.