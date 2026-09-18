Šampioni s CZ na zbraních. Tovární tým zbrojovky vládne Evropě

Tohle není statická střelba na papírový terč kdesi v dálce, ale čistokrevná akce. Je to rychlý sport, kde vyhrává ten, kdo dokáže dokonale ovládat svoje tělo, zbraň a nervy v té nejvyšší možné rychlosti. Dynamická sportovní střelba (IPSC) vyžaduje maximální soustředění, přesnost a rychlost. Nejlépe v ideálním mixu.
„Adrenalin. Rychlost, soustředění a mechanika zbraně. Není to jen o člověku, ale i o vybavení. IPSC vnímám podobně jako svět motorsportu Formuli 1,“ říká Eric Grauffel z továrního týmu CZ Shooting Team, který je považován za ikonu tohoto sportu a za nejlepšího střelce v historii dynamické střelby vůbec. Na kontě má deset titulů mistra světa, deset evropských a řadu domácích francouzských titulů.
V dynamické střelbě je cílem trefit terče co nejrychleji a nejpřesněji během pohybu po střelecké trati – „stage“. V závodě je takových tratí třeba dvacet a každá vypadá úplně jinak. Střelba probíhá ve vymezeném prostoru plném překážek, přičemž střelec si může pouze krátce prohlédnout pozice terčů a následně zvolit strategii, v jakém pořadí je zasáhne. Místy musí běžet, krčit se za stěny, střílet z oken nebo skrze otvory v bariérách. Střílí z různých pozic, mění zásobníky.
Tenhle už čistokrevný sport s desítkami tisíc závodníků po celém světě, který původně vznikl v 50. letech v Americe jako simulace reálné obranné střelby a přestřelky, má silné ambice o zařazení do olympijského programu. A taky velmi silnou českou stopu.
Asi polovina závodníků světové špičky totiž používá zbraně z produkce České zbrojovky v Uherském Brodě (CZ), kombinující extrémní spolehlivost, vyšší hmotnost (pro snížení zpětného rázu) a precizní sportovní spoušť. Především modely CZ SHADOW 2, CZ TS 2, CZ TS 3 ORANGE a CZ 75 TS CZECHMATE.
„Kdybych neměl absolutní důvěru ve zbraně CZ, nestřílel bych s nimi,“ tvrdí Grauffel. V absolutní světové špičce se drží už takřka třicet let.
Medailová sklizeň
A dominantní postavení má také mezinárodní tovární tým uherskobrodské zbrojovky CZ Shooting Team sdružující nejlepší světové závodníky.
Naposledy na červnovém mistrovství Evropy v maďarském Buzsáku vybojovali v mimořádně silné konkurenci 1 644 střelců ze 40 zemí celého světa hned čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile ze závodů jednotlivců. Z šampionátu si zároveň odvezli čtyři tituly mistrů Evropy, pět individuálních prezidentských medailí IPSC a další cenná umístění v soutěžích družstev, včetně čtyř týmových titulů mistrů Evropy.
„Každý závod je originální a neustále se mění. Právě to je důvod, proč mě tento sport tolik baví,“ konstatoval kapitán týmu Robin Šebo. Se zbraněmi přišel poprvé do styku takřka před dvaceti lety díky staršímu bratrovi, který si v té době dělal zbrojní průkaz. Po dvou letech klasické mířené střelby se dostal k IPSC a po dalších dvou letech přišla nabídka od CZ Shooting Teamu. Od té doby má na kontě 14 mistrovských titulů v Česku a dvakrát ovládl evropský šampionát.
Soutěžní divize
Divize v IPSC slouží k tomu, aby změřili své dovednosti střelci s podobným typem zbraní a vybavení. Nemůže se tak stát, že běžná pistole z obchodu bude závodit s drahým, na zakázku vyrobeným speciálem. V hlavní disciplíně (pistole / krátké zbraně) existuje 7 základních divizí:
PRODUCTION: Zbraně doslova přímo z továrny bez větších úprav. Používají se pouze klasická pevná mířidla a kapacita nábojů v zásobníku je omezena.
PRODUCTION OPTICS: Stejná pravidla jako Production, ale na závěru pistole je povolen malý kolimátor (optické zaměřovací zařízení využívající světelný bod jako záměrnou značku).
STANDARD: Zbraně s povolenými úpravami (rozšířená zásobníková šachta, sportovní spoušť). Zbraň se však musí vejít do oficiální měřící krabice s danými rozměry a nesmí mít kolimátor ani kompenzátor (zařízení na hlavni tlumící její zdvih při střelbě).
OPTICS: Zbraně s povolenými úpravami podobně jako v divizi Standard, navíc však mohou být vybaveny kolimátorem. Zbraň se musí vejít do oficiální měřicí krabice s danými rozměry a nesmí mít kompenzátor.
OPEN: Pomyslná Formule 1 mezi zbraněmi. Povoleno je téměř vše – velké kolimátory montované na rám, kompenzátory zdvihu hlavně a extrémně dlouhé zásobníky.
CLASSIC: Divize určená pro milovníky tradice. Střílí se výhradně s klony legendární samonabíjecí pistole Colt M1911 s jednořadým zásobníkem.
REVOLVER: Tradiční revolvery s otočným válcem. I ty mají své věrné střelce, kteří musí bleskově přebíjet pomocí speciálních klipů.
V divizi OPEN mohou střelci své zbraně zásadně upravovat a podle Šeba jsou pro to modely z dílen CZ jako stvořené. „Můj bratr měl několik zbraní a většina z nich byla CZ. Začal jsem s nimi střílet i já a nikdy jsem neměl špatnou zkušenost, takže jsem ani neměl důvod zkoušet jiné značky,“ dodal.
Nadvláda pokračuje
V dynamické střelbě se počítají jak zásahy do terče (přesnost), tak celkový čas měřený stopkami. Samotná rychlost bez přesných zásahů nestačí, špatné zásahy jsou body dolů. Na trati bývají také kovové padací terče (poppery) a zakázané „no shoot“ terče (rukojmí), za jejichž zasažení následuje výrazná penalizace, která může zásadně ovlivnit jinak výborné skóre. Simulují civilisty nebo zájmové osoby.
Pro zvýšení dynamičnosti a variability střelecké situace mohou některé terče „reagovat“. Zasažený kovový terč například spadne, zatáhne za lanko a zpoza stěny na pár sekund vyjede kývající se terč (tzv. swinger), který je potřeba trefit dřív, než se zase schová.
Čas je neúprosný. Vteřiny utíkají a střelec musí v rychlých přesunech bleskově přemýšlet, kterého „nepřítele“ zasáhne nejdříve, kdy vypustí prázdný zásobník a přebije, aby nezůstal bez nábojů zrovna před dalším terčem. Je to trochu jako taktická real-time strategie.
S ohledem na to, že je tovární tým složený ze střelců z různých konců světa, bývá obtížné dostat zhruba dvacítku lidí dohromady najednou na jedno místo. Společné tréninky před hlavními závody sice probíhají, ale nikdy ne v úplně kompletní sestavě. Na velkých závodech se však tým snaží být co nejvíce pospolu a sdílet zkušenosti.
V klidnější části sezony přitom špičkoví střelci trénují třikrát týdně. Zhruba od března je to pak pětkrát i šestkrát týdně a během jediného tréninku vystřelí i 500 ran. Za sezonu zvládne tým až 25 závodů.
Jen o několik týdnů před evropským šampionátem posbíral CZ Shooting Team v prestižním závodě CZ Extreme Euro Open v Hodonicích na Znojemsku hned 13 medailí – osm zlatých, tři stříbrné a dvě bronzové.
Šlo přitom o jeden z největších a nejnáročnějších závodů světové střelecké sezony za účasti více jak tisícovky střelců z 59 zemí, kteří poměřili své síly ve třiceti dynamických a technicky náročných střeleckých situacích.
„Pokud se chceš stát šampionem, musíš pracovat dvakrát tolik jako současný šampion,“ podotýká s oblibou Eric Grauffel.
Před osmi lety založil doma ve Francii ve spolupráci s Českou zbrojovkou EG-CZ Academy, kde trénuje střelce všech úrovní a předává jim své zkušenosti i vášeň pro výkon. Prostřednictvím Akademie vytvořil komplexní tréninkovou filozofii, která propojuje technickou dovednost, správné nastavení mysli a fyzickou přípravu. Místo ve světové špičce a zároveň v prestižním CZ Shooting Teamu má i jeho syn Robin.
„Chtěl jsem být součástí silného týmu a stabilního výrobce. CZ patří mezi nejvýznamnější a nejznámější výrobce zbraní na světě a zároveň se aktivně podílí na rozvoji střeleckého sportu,“ dodává Grauffel, jehož Akademie se podílí i na testování nových produktů uherskobrodské zbrojovky.
Poslední úspěchy CZ Shooting Team
Mistrovství Evropy v maďarském Buzsáku:
Další titul mistra Evropy přidal v divizi OPTICS i dnes již legendární Eric Grauffel, který zároveň ovládl celkové hodnocení závodu. K dalšímu úspěchu mu dopomohla nová pistole CZ TS 3 ORANGE.
V divizi PRODUCTION zazářil mladý talent František Blaha, který zvítězil v kategorii Super Junior a získal titul mistra Evropy. Startoval s pistolí CZ SHADOW 2.
V divizi PRODUCTION OPTICS obsadil člen továrního týmu Edcel John Gino z Filipín druhé místo v absolutním pořadí. Nejlépe umístěným evropským střelcem CZ Shooting Teamu byl Martin Kameníček, který v evropském hodnocení získal bronz. V kategorii Junior přidal stříbro Robin Grauffel, syn Erica Grauffela, který se již také začíná úspěšně prosazovat na IPSC scéně. Všichni s pistolemi CZ SHADOW 2 ORANGE OR.
Mimořádně úspěšná byla pro CZ Shooting Team také divize STANDARD, kde členové týmu nastoupili s pistolemi CZ TS 2 ORANGE. Celkové vítězství zde vybojoval člen týmu Kahlil Adrian Viray z Filipín, kterému za nejlepší výsledek v celosvětovém hodnocení náleží prezidentská medaile IPSC, udělovaná vítězům absolutního pořadí jednotlivých divizí bez ohledu na národnost závodníka.
Stříbrnou příčku podle evropského hodnocení obsadil Zdeněk Liehne.
V kategorii Senior získal titul mistra Evropy Josef Rakušan, kterého na druhém místě doplnil další týmový člen Petr Znamenáček.
A individuální úspěchy členů CZ Shooting Teamu doplnila také týmová umístění české reprezentace. V divizi OPEN zvítězila Česká republika ve složení Robin Šebo, Miroslav Havlíček a Martina Šerá.
Zlato získal český tým také v divizi STANDARD, kde nastoupili Zdeněk Liehne, Josef Rakušan a Petr Znamenáček.
Stříbrnou medaili přidala Česká republika v divizi PRODUCTION OPTICS, mimo jiné se členem CZ Shooting Teamu Martinem Kameníčkem.
Další dva týmové tituly mistrů Evropy získali členové CZ Shooting Teamu v barvách francouzské reprezentace v divizích OPTICS (Eric Grauffel) a PRODUCTION OPTICS (Robin Grauffel).
Závod CZ Extreme Euro Open:
V divizi OPTICS potvrdil svou mimořádnou formu Eric Grauffel.
Také v divizi PRODUCTION OPTICS dominovali střelci CZ Shooting Teamu. Vítězství vybojoval filipínský střelec Edcel John Gino, druhé místo obsadil Martin Kameníček a v kategorii Junior zvítězil Robin Grauffel.
Velmi úspěšně se předvedli střelci CZ také v divizi STANDARD. Zdeněk Liehne vybojoval zlato a Josef Rakušan bronz. Rakušan navíc zvítězil v kategorii Senior, zatímco Petr Znamenáček obsadil druhé místo mezi Seniory.
V divizi PRODUCTION vybojoval Juan Pablo Duran bronzovou medaili a v kategorii Super Junior zvítězil František Blaha.