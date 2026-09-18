Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Šampioni s CZ na zbraních. Tovární tým zbrojovky vládne Evropě

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
Tenhle už čistokrevný sport s desítkami tisíc závodníků po celém světě původně...

Tenhle už čistokrevný sport s desítkami tisíc závodníků po celém světě původně vznikl v 50. letech v Americe jako simulace reálné obranné střelby a přestřelky. | foto: Česká zbrojovka

Eric Grauffel před osmi lety založil doma ve Francii ve spolupráci s Českou...
„Každý závod je originální a neustále se mění. Právě to je důvod, proč mě tento...
V dynamické střelbě je cílem zasáhnout terče co nejrychleji a nejpřesněji během...
„Kdybych neměl absolutní důvěru ve zbraně CZ, nestřílel bych s nimi,“ tvrdí...
9 fotografií
Jeden jim všem vládne. Mezinárodní tovární tým střelců České zbrojovky z Uherského Brodu letos sbírá jeden úspěch za druhým a dominuje na evropské i světové scéně v atraktivní dynamické sportovní střelbě. Jen na nedávném evropském šampionátu získal hned deset individuálních medailí.

Tohle není statická střelba na papírový terč kdesi v dálce, ale čistokrevná akce. Je to rychlý sport, kde vyhrává ten, kdo dokáže dokonale ovládat svoje tělo, zbraň a nervy v té nejvyšší možné rychlosti. Dynamická sportovní střelba (IPSC) vyžaduje maximální soustředění, přesnost a rychlost. Nejlépe v ideálním mixu.

„Adrenalin. Rychlost, soustředění a mechanika zbraně. Není to jen o člověku, ale i o vybavení. IPSC vnímám podobně jako svět motorsportu Formuli 1,“ říká Eric Grauffel z továrního týmu CZ Shooting Team, který je považován za ikonu tohoto sportu a za nejlepšího střelce v historii dynamické střelby vůbec. Na kontě má deset titulů mistra světa, deset evropských a řadu domácích francouzských titulů.

V dynamické střelbě je cílem trefit terče co nejrychleji a nejpřesněji během pohybu po střelecké trati – „stage“. V závodě je takových tratí třeba dvacet a každá vypadá úplně jinak. Střelba probíhá ve vymezeném prostoru plném překážek, přičemž střelec si může pouze krátce prohlédnout pozice terčů a následně zvolit strategii, v jakém pořadí je zasáhne. Místy musí běžet, krčit se za stěny, střílet z oken nebo skrze otvory v bariérách. Střílí z různých pozic, mění zásobníky.

Eric Grauffel před osmi lety založil doma ve Francii ve spolupráci s Českou zbrojovkou EG-CZ Academy, kde trénuje střelce všech úrovní a předává jim své zkušenosti i vášeň pro výkon.
„Každý závod je originální a neustále se mění. Právě to je důvod, proč mě tento sport tolik baví,“ tvrdí kapitán CZ Shooting Teamu Robin Šebo.
V dynamické střelbě je cílem zasáhnout terče co nejrychleji a nejpřesněji během pohybu po střelecké trati – „stage“. V závodě je takových tratí třeba dvacet a každá vypadá úplně jinak.
„Kdybych neměl absolutní důvěru ve zbraně CZ, nestřílel bych s nimi,“ tvrdí Eric Grauffel z továrního týmu CZ Shooting Team. V absolutní světové špičce se drží už takřka třicet let.
9 fotografií

Tenhle už čistokrevný sport s desítkami tisíc závodníků po celém světě, který původně vznikl v 50. letech v Americe jako simulace reálné obranné střelby a přestřelky, má silné ambice o zařazení do olympijského programu. A taky velmi silnou českou stopu.

Asi polovina závodníků světové špičky totiž používá zbraně z produkce České zbrojovky v Uherském Brodě (CZ), kombinující extrémní spolehlivost, vyšší hmotnost (pro snížení zpětného rázu) a precizní sportovní spoušť. Především modely CZ SHADOW 2, CZ TS 2, CZ TS 3 ORANGE a CZ 75 TS CZECHMATE.

„Kdybych neměl absolutní důvěru ve zbraně CZ, nestřílel bych s nimi,“ tvrdí Grauffel. V absolutní světové špičce se drží už takřka třicet let.

Medailová sklizeň

A dominantní postavení má také mezinárodní tovární tým uherskobrodské zbrojovky CZ Shooting Team sdružující nejlepší světové závodníky.

Naposledy na červnovém mistrovství Evropy v maďarském Buzsáku vybojovali v mimořádně silné konkurenci 1 644 střelců ze 40 zemí celého světa hned čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile ze závodů jednotlivců. Z šampionátu si zároveň odvezli čtyři tituly mistrů Evropy, pět individuálních prezidentských medailí IPSC a další cenná umístění v soutěžích družstev, včetně čtyř týmových titulů mistrů Evropy.

„Každý závod je originální a neustále se mění. Právě to je důvod, proč mě tento sport tolik baví,“ konstatoval kapitán týmu Robin Šebo. Se zbraněmi přišel poprvé do styku takřka před dvaceti lety díky staršímu bratrovi, který si v té době dělal zbrojní průkaz. Po dvou letech klasické mířené střelby se dostal k IPSC a po dalších dvou letech přišla nabídka od CZ Shooting Teamu. Od té doby má na kontě 14 mistrovských titulů v Česku a dvakrát ovládl evropský šampionát.

Soutěžní divize

Divize v IPSC slouží k tomu, aby změřili své dovednosti střelci s podobným typem zbraní a vybavení. Nemůže se tak stát, že běžná pistole z obchodu bude závodit s drahým, na zakázku vyrobeným speciálem. V hlavní disciplíně (pistole / krátké zbraně) existuje 7 základních divizí:

PRODUCTION: Zbraně doslova přímo z továrny bez větších úprav. Používají se pouze klasická pevná mířidla a kapacita nábojů v zásobníku je omezena.

PRODUCTION OPTICS: Stejná pravidla jako Production, ale na závěru pistole je povolen malý kolimátor (optické zaměřovací zařízení využívající světelný bod jako záměrnou značku).

STANDARD: Zbraně s povolenými úpravami (rozšířená zásobníková šachta, sportovní spoušť). Zbraň se však musí vejít do oficiální měřící krabice s danými rozměry a nesmí mít kolimátor ani kompenzátor (zařízení na hlavni tlumící její zdvih při střelbě).

OPTICS: Zbraně s povolenými úpravami podobně jako v divizi Standard, navíc však mohou být vybaveny kolimátorem. Zbraň se musí vejít do oficiální měřicí krabice s danými rozměry a nesmí mít kompenzátor.

OPEN: Pomyslná Formule 1 mezi zbraněmi. Povoleno je téměř vše – velké kolimátory montované na rám, kompenzátory zdvihu hlavně a extrémně dlouhé zásobníky.

CLASSIC: Divize určená pro milovníky tradice. Střílí se výhradně s klony legendární samonabíjecí pistole Colt M1911 s jednořadým zásobníkem.

REVOLVER: Tradiční revolvery s otočným válcem. I ty mají své věrné střelce, kteří musí bleskově přebíjet pomocí speciálních klipů.

V divizi OPEN mohou střelci své zbraně zásadně upravovat a podle Šeba jsou pro to modely z dílen CZ jako stvořené. „Můj bratr měl několik zbraní a většina z nich byla CZ. Začal jsem s nimi střílet i já a nikdy jsem neměl špatnou zkušenost, takže jsem ani neměl důvod zkoušet jiné značky,“ dodal.

Nadvláda pokračuje

V dynamické střelbě se počítají jak zásahy do terče (přesnost), tak celkový čas měřený stopkami. Samotná rychlost bez přesných zásahů nestačí, špatné zásahy jsou body dolů. Na trati bývají také kovové padací terče (poppery) a zakázané „no shoot“ terče (rukojmí), za jejichž zasažení následuje výrazná penalizace, která může zásadně ovlivnit jinak výborné skóre. Simulují civilisty nebo zájmové osoby.

Pro zvýšení dynamičnosti a variability střelecké situace mohou některé terče „reagovat“. Zasažený kovový terč například spadne, zatáhne za lanko a zpoza stěny na pár sekund vyjede kývající se terč (tzv. swinger), který je potřeba trefit dřív, než se zase schová.

Čas je neúprosný. Vteřiny utíkají a střelec musí v rychlých přesunech bleskově přemýšlet, kterého „nepřítele“ zasáhne nejdříve, kdy vypustí prázdný zásobník a přebije, aby nezůstal bez nábojů zrovna před dalším terčem. Je to trochu jako taktická real-time strategie.

S ohledem na to, že je tovární tým složený ze střelců z různých konců světa, bývá obtížné dostat zhruba dvacítku lidí dohromady najednou na jedno místo. Společné tréninky před hlavními závody sice probíhají, ale nikdy ne v úplně kompletní sestavě. Na velkých závodech se však tým snaží být co nejvíce pospolu a sdílet zkušenosti.

V klidnější části sezony přitom špičkoví střelci trénují třikrát týdně. Zhruba od března je to pak pětkrát i šestkrát týdně a během jediného tréninku vystřelí i 500 ran. Za sezonu zvládne tým až 25 závodů.

Jen o několik týdnů před evropským šampionátem posbíral CZ Shooting Team v prestižním závodě CZ Extreme Euro Open v Hodonicích na Znojemsku hned 13 medailí – osm zlatých, tři stříbrné a dvě bronzové.

Šlo přitom o jeden z největších a nejnáročnějších závodů světové střelecké sezony za účasti více jak tisícovky střelců z 59 zemí, kteří poměřili své síly ve třiceti dynamických a technicky náročných střeleckých situacích.

„Pokud se chceš stát šampionem, musíš pracovat dvakrát tolik jako současný šampion,“ podotýká s oblibou Eric Grauffel.

Před osmi lety založil doma ve Francii ve spolupráci s Českou zbrojovkou EG-CZ Academy, kde trénuje střelce všech úrovní a předává jim své zkušenosti i vášeň pro výkon. Prostřednictvím Akademie vytvořil komplexní tréninkovou filozofii, která propojuje technickou dovednost, správné nastavení mysli a fyzickou přípravu. Místo ve světové špičce a zároveň v prestižním CZ Shooting Teamu má i jeho syn Robin.

„Chtěl jsem být součástí silného týmu a stabilního výrobce. CZ patří mezi nejvýznamnější a nejznámější výrobce zbraní na světě a zároveň se aktivně podílí na rozvoji střeleckého sportu,“ dodává Grauffel, jehož Akademie se podílí i na testování nových produktů uherskobrodské zbrojovky.

Poslední úspěchy CZ Shooting Team

Mistrovství Evropy v maďarském Buzsáku:
V divizi OPEN potvrdil svou výjimečnou formu kapitán týmu Robin Šebo a vybojoval titul mistra Evropy. Bronzovou příčku obsadil Miroslav Havlíček. V kategorii Lady přidala stříbrnou medaili Martina Šerá. Všichni tři nastoupili s pistolemi CZ 75 TS CZECHMATE.

Další titul mistra Evropy přidal v divizi OPTICS i dnes již legendární Eric Grauffel, který zároveň ovládl celkové hodnocení závodu. K dalšímu úspěchu mu dopomohla nová pistole CZ TS 3 ORANGE.

V divizi PRODUCTION zazářil mladý talent František Blaha, který zvítězil v kategorii Super Junior a získal titul mistra Evropy. Startoval s pistolí CZ SHADOW 2.

V divizi PRODUCTION OPTICS obsadil člen továrního týmu Edcel John Gino z Filipín druhé místo v absolutním pořadí. Nejlépe umístěným evropským střelcem CZ Shooting Teamu byl Martin Kameníček, který v evropském hodnocení získal bronz. V kategorii Junior přidal stříbro Robin Grauffel, syn Erica Grauffela, který se již také začíná úspěšně prosazovat na IPSC scéně. Všichni s pistolemi CZ SHADOW 2 ORANGE OR.

Mimořádně úspěšná byla pro CZ Shooting Team také divize STANDARD, kde členové týmu nastoupili s pistolemi CZ TS 2 ORANGE. Celkové vítězství zde vybojoval člen týmu Kahlil Adrian Viray z Filipín, kterému za nejlepší výsledek v celosvětovém hodnocení náleží prezidentská medaile IPSC, udělovaná vítězům absolutního pořadí jednotlivých divizí bez ohledu na národnost závodníka.

Stříbrnou příčku podle evropského hodnocení obsadil Zdeněk Liehne.

V kategorii Senior získal titul mistra Evropy Josef Rakušan, kterého na druhém místě doplnil další týmový člen Petr Znamenáček.

A individuální úspěchy členů CZ Shooting Teamu doplnila také týmová umístění české reprezentace. V divizi OPEN zvítězila Česká republika ve složení Robin Šebo, Miroslav Havlíček a Martina Šerá.

Zlato získal český tým také v divizi STANDARD, kde nastoupili Zdeněk Liehne, Josef Rakušan a Petr Znamenáček.

Stříbrnou medaili přidala Česká republika v divizi PRODUCTION OPTICS, mimo jiné se členem CZ Shooting Teamu Martinem Kameníčkem.

Další dva týmové tituly mistrů Evropy získali členové CZ Shooting Teamu v barvách francouzské reprezentace v divizích OPTICS (Eric Grauffel) a PRODUCTION OPTICS (Robin Grauffel).

Závod CZ Extreme Euro Open:
V divizi OPEN obsadil Robin Šebo první místo a Miroslav Havlíček skončil druhý. Martina Šerá zvítězila v kategorii Lady.

V divizi OPTICS potvrdil svou mimořádnou formu Eric Grauffel.

Také v divizi PRODUCTION OPTICS dominovali střelci CZ Shooting Teamu. Vítězství vybojoval filipínský střelec Edcel John Gino, druhé místo obsadil Martin Kameníček a v kategorii Junior zvítězil Robin Grauffel.

Velmi úspěšně se předvedli střelci CZ také v divizi STANDARD. Zdeněk Liehne vybojoval zlato a Josef Rakušan bronz. Rakušan navíc zvítězil v kategorii Senior, zatímco Petr Znamenáček obsadil druhé místo mezi Seniory.

V divizi PRODUCTION vybojoval Juan Pablo Duran bronzovou medaili a v kategorii Super Junior zvítězil František Blaha.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přátelství s výhodami není jen mýtus. Studie odhalila jeho přednosti

Ani stálý vztah, ani příležitostný románek. Přátelství s výhodami je...

V devadesátých letech se zrodilo jako termín, začala se o něj zajímat věda. O dekádu později dosáhlo svého popkulturního vrcholu i mýtu „ideálního řešení“. Následné generace si osvojily i...

Měli ji za démonku. Tajemství ženy pohřbené se srpem na hrdle odhaluje studie

Zosia. Neměla lehký život, klid jí tmářství nenechalo ani po jeho konci.

Ve své komunitě patřila do vyšší společnosti, přesto se jí obávali. I po její smrti. To proto jí v hrobě pověsili v sedmnáctém století na palec u nohy železný zámek. A následně položili přes hrdlo...

Vysvléct, vyfotit, uškrtit, zneužít. Sériového vraha holčiček zastavily až dvě malé sestry

Premium
Nevzrušený, chladný. Cutomu Mijazaki (muž pod bílou látkou) vraždil, jako by to...

Nikdy se neomluvil, nevysvětlil mnoho. Japonský kanibal Cutomu Mijazaki vraždil školačky, pozůstalé rodiny trýznil dopisy. Protože byl fanouškem žánrů anime a manga, stát proti oné subkultuře...

Brokolice? Pilates? Jeremy Clarkson podvedl smrt a musel hledat životní styl

Na zdravý životní styl trpěl jistou alergií. V posledních letech musel svůj...

Nejprve vážné srdeční potíže, poté agresivní rakovina prostaty. Dvě operace, dva boje o život. „Dvakrát jsem smrt podvedl,“ shrnuje moderátor Jeremy Clarkson. Tím výzva nekončí. Musel se popasovat s...

Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii

Stíhačské eso. Josef František se pyšnil mnoha sestřely, v řadách královského...

Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...

Šampioni s CZ na zbraních. Tovární tým zbrojovky vládne Evropě

Tenhle už čistokrevný sport s desítkami tisíc závodníků po celém světě původně...

Jeden jim všem vládne. Mezinárodní tovární tým střelců České zbrojovky z Uherského Brodu letos sbírá jeden úspěch za druhým a dominuje na evropské i světové scéně v atraktivní dynamické sportovní...

18. září 2026

Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii

Stíhačské eso. Josef František se pyšnil mnoha sestřely, v řadách královského...

Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...

17. září 2026

Zloději těl. Nevykopali jediný hrob, vraždili pro potřeby lékařské vědy

Premium
William Burke. Takto vyhlížel podle rekonstrukce.

Skotská lékařská věda potřebovala těla pro pitvy. A potřebovala jich víc, než Edinburgh nabízel. Pánové William Burke a William Hare se mezeru na trhu rozhodli zaplnit. Anatomům dodávali těla –...

16. září 2026

Maniak Vánoc. Brit je slaví každý den, už 33 let

Musí to být k zbláznění. Vánoční hostina, pečený krocan, masové koláčky, jedna...

Musí to být k zbláznění. Vánoční hostina, pečený krocan, masové koláčky, jedna lahev šampaňského, sklenka sherry, vánoční přání a královský vánoční projev, vánoční ozdoby a řetězy. Každý den. Už po...

15. září 2026

Čarodějové z Hollywoodu za války skryli továrny před Japonci pod falešnými městy

Premium
Wonderland zabíral prostor velký jako třicet fotbalových hřišť.

Nazvali to Wonderland, říše divů. Japonský útok na Pearl Harbor nezměnil navždy jen historii, ale na čtyři roky také střechy amerických leteckých továren na březích Pacifiku. Křoví bylo z drátů...

14. září 2026

Přátelství s výhodami není jen mýtus. Studie odhalila jeho přednosti

Ani stálý vztah, ani příležitostný románek. Přátelství s výhodami je...

V devadesátých letech se zrodilo jako termín, začala se o něj zajímat věda. O dekádu později dosáhlo svého popkulturního vrcholu i mýtu „ideálního řešení“. Následné generace si osvojily i...

14. září 2026

Měli ji za démonku. Tajemství ženy pohřbené se srpem na hrdle odhaluje studie

Zosia. Neměla lehký život, klid jí tmářství nenechalo ani po jeho konci.

Ve své komunitě patřila do vyšší společnosti, přesto se jí obávali. I po její smrti. To proto jí v hrobě pověsili v sedmnáctém století na palec u nohy železný zámek. A následně položili přes hrdlo...

13. září 2026

Brokolice? Pilates? Jeremy Clarkson podvedl smrt a musel hledat životní styl

Na zdravý životní styl trpěl jistou alergií. V posledních letech musel svůj...

Nejprve vážné srdeční potíže, poté agresivní rakovina prostaty. Dvě operace, dva boje o život. „Dvakrát jsem smrt podvedl,“ shrnuje moderátor Jeremy Clarkson. Tím výzva nekončí. Musel se popasovat s...

12. září 2026

Vysvléct, vyfotit, uškrtit, zneužít. Sériového vraha holčiček zastavily až dvě malé sestry

Premium
Nevzrušený, chladný. Cutomu Mijazaki (muž pod bílou látkou) vraždil, jako by to...

Nikdy se neomluvil, nevysvětlil mnoho. Japonský kanibal Cutomu Mijazaki vraždil školačky, pozůstalé rodiny trýznil dopisy. Protože byl fanouškem žánrů anime a manga, stát proti oné subkultuře...

11. září 2026

KVÍZ: Od Caliguly po Pol Pota: Jak dobře znáte nejkrutější vládce dějin?

Portrét cara Ivana IV. Hrozného z roku 1529.

Dějiny znají panovníky a vůdce, jejichž vláda se zapsala do paměti především násilím, strachem a neobyčejnou krutostí. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte temnější kapitoly světové historie. Pět...

vydáno 10. září 2026

Děsí Putinův režim. Anarchista přemohl žalářní kasty i matematický problém

Premium
Je vystavený mučení, bezpráví, státní tyranii. Anarchista a matematik Azat...

„Nejzásadnější je, že nezrazuju svoje principy a jednám s důstojností.“ To tento postoj mu dává sílu, aby zdolal obří břímě. Nespravedlivé opakované odsouzení, mučení, žalářování na samém dně nepsané...

9. září 2026

OBRAZEM: Nahota pro třetí říši. Jak se z nudismu stal nástroj nacismu

Začalo to „koupelemi světla a vzduchu“. Následovalo nahé cvičení a...

Začalo to „koupelemi světla a vzduchu“. Následovalo nahé cvičení a fotografování antických póz. A představa, že svlečené tělo může uzdravit nemocnou společnost. Na konci 19. století se v Německu...

8. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet