Nad onou záhadou se kalifornští vědci pozastavili před dvaceti lety. Zatímco většina starých lidí trpí přinejmenším dvěma chronickými onemocněními, někteří vstoupí do osmdesátých let svého života bez závažnějších zdravotních problémů. Jsou na tom lépe dokonce i než mladší.
Onen fenomén nechtěli výzkumníci nechat bez povšimnutí. Ačkoli měli hypotézu, která by tak markantní rozdíl vysvětlovala, sázeli na genetickou dispozici, rozhodli se důvody tak odlišné zdravotní kondice některých seniorů a seniorek odhalit. Pracovně je nazvali „wellderly“, ono označení zdůrazňuje, že jsou na tom v pokročilém věku („elderly“) zdravotně dobře („well“).
Výzkumný tým zkoumal 1 400 takových starých lidí ve skvostné kondici, v průměru jim bylo sedmaosmdesát let. Vedoucí projektu Eric Topol, kardiolog a zakladatel Scripps Research Translational Institute, nyní výsledky shrnul v knize Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity. Přináší optimistické zjištění a poselství.
Stsartovní hypotéza se totiž nepotvrdila. Stáří ve zdraví, nebo stáří s nemocemi není věcí genetické dispozice. Nejsme zajatci svých genů. Svými biologickými předurčenostmi se lidé, kteří zestárli ve zdraví, od těch ostatních vlastně nelišili. Jejich zdravotní stav jim dobré geny nezařídily. „Jen malá složka se týká genetiky. Byla přeceňovaná,“ cituje Topola magazín Fortune.
Výzkum a jeho kniha tak rýsuje, jak je možné čelit třem největším nemocem, rakovině, srdečním chorobám a neurodegenerativním onemocněním. Topolův recept má několik doporučení, projdeme je postupně. Nakonec však podtrhneme to, které ční nade všemi, které je podle něj klíčové, nejzásadnější.