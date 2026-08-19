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Stačí tři minuty. Studie radí, co chrání před cukrovkou víc než devadesát minut běhu

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Šest třicetisekundových sekvencí dokáže to, co nesvede devadesát minut běhu. Může významně prospěšně změnit molekulární složení krve. A podpořit tak kardiometabolické zdraví, ochranu před obezitou a cukrovkou druhého typu. Důležitá je intenzita, říká aktuální studie a doporučuje konkrétní podobu krátkých pohybových intervalů.

Cvičení nepůsobí jen na svaly, nevede jen ke spalování kalorií. Dovede v těle spustit chemickou reakci, umí ovlivnit, jak mezi sebou komunikují vnitřní orgány prostřednictví krevního oběhu. Jinak řečeno, dovede být spouštěčem, který svaly přiměje vypustit signály, které pak mění chování orgánů. Jak se však efekt liší podle míry intenzity fyzické aktivity?

Výzkum zajímalo, jak se různá intenzita podepíše na široké paletě proteinů, které produkují vnitřní orgány, svaly, krevní cévy, tukové buňky a které putují do krve.

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Stačí tři minuty. Studie radí, co chrání před cukrovkou víc než devadesát minut běhu

Premium
ilustrační snímek

Šest třicetisekundových sekvencí dokáže to, co nesvede devadesát minut běhu. Může významně prospěšně změnit molekulární složení krve. A podpořit tak kardiometabolické zdraví, ochranu před obezitou...

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