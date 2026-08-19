Cvičení nepůsobí jen na svaly, nevede jen ke spalování kalorií. Dovede v těle spustit chemickou reakci, umí ovlivnit, jak mezi sebou komunikují vnitřní orgány prostřednictví krevního oběhu. Jinak řečeno, dovede být spouštěčem, který svaly přiměje vypustit signály, které pak mění chování orgánů. Jak se však efekt liší podle míry intenzity fyzické aktivity?
Výzkum zajímalo, jak se různá intenzita podepíše na široké paletě proteinů, které produkují vnitřní orgány, svaly, krevní cévy, tukové buňky a které putují do krve.