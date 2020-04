Škola dechu: Dobrou noc! Naučíme vás trik na lepší usínání

Kdybychom vám měli doporučit jen jeden jediný lifehack pro lepší fyzickou i psychickou regeneraci, bylo by to zlepšení dýchání. A přesně tomu jsme se v našem seriálu věnovali. A kdybychom vám měli doporučit druhý, byl by to kvalitnější spánek. K lepšímu usínání vám pomůže cvik nazvaný 4-7-8.