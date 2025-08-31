Již druhý ročník unikátní akce opět pořádal Maxim Habanec, který je rovněž hlavní tváří závodu. Letošní ročník viděl jako krok vpřed. „Bylo to o dost rychlejší než první. Někteří rideři s tím bojovali, ale chtěli jsme, aby to bylo náročné a zároveň zábavné,“ zhodnotil.
Na hraně
Na trati se počítala nejen rychlost, ale i odvaha a kreativita. Pravidla byla jasná, noha musela zůstat na desce, brzdit se smělo jen smykem. Závodníci tak najížděli na překážky ve stále vyšší rychlosti. S každým pokusem posouvali své limity.
Jednou z nejtěžších překážek byl šestnáctimetrový rail, na kterém museli jezdci udržet balanc i v plné rychlosti. „Nejtěžší je kombinovat technické triky s vysokou rychlostí a hlavně nespadnout,“ podotkl Maxim Habanec.
Závod začal v sobotu 23. srpna ve dvě odpoledne, to již byla Žitomírská ulice v Praze 10 zaplněná stovkami fanoušků. Nescházel mezi nimi jihoafrický olympionik Brandon Valjal, americká legenda Torey Pudwill, několikanásobný účastník X Games Ivan Federico z Itálie anebo španělský rider JP Gómez.
Průběh závodu zkomplikovalo počasí, krátký deštík nejprve jízdy přerušil, poté po vysušení trati a restartu nedovolil dokončit finálové jízdy. O výsledcích tak rozhodly jízdy top 14, časy zaznamenávala elektronická časomíra, zatímco porota hodnotila obtížnost a provedení triků body od nuly do sta. Od celkového skóre se pak odečetl dosažený čas. Každá jízda tak byla na hraně, rychlá, technicky náročná a plná riskantních triků.
Nejlépe si podle bodování vedl Santino Exenberger, druhou příčku obsadil vítěz premiérového ročníku z roku 2023 Douwe Macaré z Nizozemska, třetí skončil Marius Syvänen z Finska. Maxim Habanec obsadil páté místo. Přiznal, že bylo náročné skloubit více rolí: „Na takové akci je pro mě hrozně těžké se soustředit, protože dělám spoustu věcí najednou – organizaci, natáčení i samotné ježdění. Nakonec jsem dojel pátý a s jízdami jsem spokojený. Kdyby nepřišel déšť, měl jsem v plánu ještě těžší triky, ale nedá se nic dělat.“
Vyzdvihl výkon nového šampiona: „Největším překvapením pro mě byl Santino. Má úžasný styl, i proto jsem si ho pozval. Často se mu to nepovede, ale dneska jel všechny jízdy stabilně. Je naprosto férové, že vyhrál právě on.“
Santino Exenberger nezastíral spokojenost. „Opravdu jsem si to užil, byla tady spousta lidí a Prahu mám opravdu rád,“ řekl po závodě. Největší výzvou pro něj prý byla jedna z nejobtížnějších překážek na trati. „Nejvíc jsem bojoval s duhovým railem, protože se bojím výšek. Ale zkusil jsem to a nakonec to nebylo tak nebezpečné. Byl to asi můj největší trik na závodě.“