Hecovali jsme se. Světová elita si vychutnala skateboarding na Štvanici

Devět hvězdných jezdců dorazilo již v úterý 27. září, aby odpoledne strávili v kryté hale Red Bull Max Space, jak se nazývá skatepark českého jezdce Maxe Habance. Ve středu je čekala exhibice na Štvanici, kterou celý skateový svět zná díky legendárnímu závodu Mystic Cup.

V půl dvanácté už byla všechna hlediště zaplněna do posledního místa, nejen proto, že show byla zdarma, a další zájemci o výjimečnou podívanou se do areálu jednoduše nevešli. Publikum pak hnalo povzbuzováním hvězdy do akce. Gustavo Ribeiro, Zion Wright a další členové party se vrhli do nevídaných triků bez otálení.

Protože se nejezdilo před porotou, našel si každý vlastní tempo a zkoušel kreativně využívat možnosti, které světoznámý park na Štvanici nabízí. Jezdci se snažili vypilovat triky k dokonalosti a během pár minut začali načisto odjíždět věci, na které by si možná během bodované soutěže ani netroufli.

„Když jsem slyšel publikum, neskutečně mě to nakoplo, úplně jsem se zapomněl a začal jsem rovnou s triky,“ říká trojnásobný zlatý medailista z X-Games Ryan Sheckler. Jezdec, který má vlastní postavu v digitálních hrách série Tony Hawk, platil v Praze za jednu z hlavních hvězd. „Bylo to skvělé, cítil jsem skvělou atmosféru. Každému to dneska šlo. Když jezdíme takhle společně, funguje to, takže i když někdo nemá zrovna den, stačí, aby se chvíli díval na ostatní, a hned to jde líp,“ řekl Ryan Sheckler.

Přestože pražský ostrov bičovaly proudy studeného deště, pod střechou stoupala teplota napětím, kdo posune laťku ještě o kousek dál. Moderátoři hecovali diváky i jezdce a asi po hodině měli všichni splněno. Většina skaterů dala triky, které se v Praze vidí tak jednou za rok, a spokojení diváci se mohli postavili do fronty na podpisy. Dostalo se snad úplně na všechny.

„Tento skatepark sleduji celý život na videích a je pro mě velké potěšení, že jsem tady mohl skejtovat. Byla by smůla, kdyby zrovna dneska kvůli počasí přišlo dvacet lidí, mám velkou radost, kolik jsem jich viděl v hledišti. Doufám, že si užili show,“ míní Brazilec Felipe Gustavo.

Do Prahy zavítal vůbec poprvé stejně jako vycházející hvězda ženského skateboardingu třiadvacetiletá Filipínka Margie Didalová, která se kromě ježdění na skatu věnuje boji za práva sexuálních menšin. „Česko mě překvapilo, je to tady moc hezké a doufám, že ještě budu mít čas jít ven a trochu si užít Prahu,“ smála se po ježdění.

Pro všechny zúčastněné to byl velký den, což nejlépe shrnul domácí Maxim Habanec. „Zajezdit si v týhle partě na Štvanici bylo krásný. Bylo super, že to nebyl závod, ale volné ježdění, kdy jsme se hecovali navzájem. Všichni vzájemně jsem se podpořili k co nejlepším výkonům,“ říká český jezdec, který mezinárodní tým hostil ve svém vlastním městě.

Drop In Tour pokračuje do dalších destinací, jezdce čeká ještě návštěva Rakouska, Německa nebo Nizozemska.