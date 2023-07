VIDEO: Skateboardový cirkus v Praze. Létalo se přes popelnici i zábradlí

Závod začal ve dvě odpoledne, ale dávno předtím se už podél trati v Kostelní ulici tísnily stovky diváků, aby si zajistily nejlepší místa. Český skateboardista Maxim Habanec pozval do Prahy devatenáct špičkových jezdců z domova i ze zahraničí.

Jezdci ze světového poháru i olympiády

Fanoušci skateboardingu měli na dosah hvězdy světové scény včetně účastníků olympijských her a závodů světového poháru. To nejlepší přijeli do Prahy ukázat bazénový velmistr Jake Wooten z USA, nizozemský streetový šampion Douwe Macare nebo loňský vítěz a letošní bronzový z Mystic Cupu Angelo Caro. Velký ohlas měli Jihoafričan Brandon Valjalo i miláčci publika Španělé Danny Leon a Jaime Mateu. Nechyběla ani přední jména z Česka a Slovenska včetně samotného Maxe Habance, který se vydával na trať s třeskutou podporou diváků.

V závodu se hodnotila rychlost, originalita a kreativita, s jakou jezdci dokázali využít překážky. Základním pravidlem byl zákaz brzdění nohou. Rychlost směli závodníci korigovat pouze řízeným smykem, ale v závodě už se brzdilo jen minimálně, jezdci s každým dalším kolem najížděli na překážky v čím dál vyšších rychlostech.

Jestli se před závodem očekávaly časy kolem třiceti vteřin, finálové jízdy byly už o dobrých deset vteřin rychlejší. Časy závodníkům měřily čipy na těle, obtížnost a provedení triků pak hodnotila porota, která udělovala body od nuly do stovky. Od bodového stavu se odečetl dosažený čas. V celkovém výsledku se tedy odrazila rychlost jízdy i obtížnost a provedení triků.

Inspirace z Ameriky i ze snowboardu

Max Habanec nechal pro závod vyrobit několik originálních překážek včetně duhy svařené z kovových trubek. Od startu z mobilního přívěsu se jezdci mohli předvést například na deset metrů dlouhém zábradlí nebo na skoku přes kontejner. Formát připomínal snowboardový slopestyle.

Inspirací pro závod byl pro Habance jeho loňský zážitek z Los Angeles, kde sjel na skejtu pátou nejprudší ulici ve Spojených státech. Baxter street je se svým sklonem 32 procent výzvou i pro řidiče automobilů nebo motorek. „Mně se povedlo sjet ji bez zastavení a myslím si, že to byla jedna z nejhorších a nejnebezpečnějších věcí, jakou jsem kdy v životě udělal,“ popisuje český skateboardista svůj kaskadérský výkon, který stál u zrodu pražského závodu Red Bull Steep Street.

V kvalifikaci měl každý účastník tři pokusy. Nejlepší osmička postoupila do finálových kol, kde se o další postup utkali vždy dva jezdci proti sobě. K potěšení domácího publika se mezi čtyřku nejlepších prosadil i Max Habanec, který získal bronz, stříbro pak Danny Leon a pohár pro vítěze si z Prahy odvezl Douwe Macare.

„Tenhle závod byla naprostá šílenost! Protože jsem to sám vymyslel, musel jsem jezdit naplno, takže vím, jak se všichni cítili. Myslím si, že si každý sáhl na dno, ale to jsme chtěli! Posunout limity, a to se povedlo. Jsem nadšenej, že jsem mohl odjezdit celý den a dal všechny jízdy. Nakonec jsem jel i o třetí místo. Šel jsem to prostě all in,“ hodnotí závod Maxim Habanec.

„Závod byl totálně skvělý! Překážky nebyly ani moc velké, ani moc malé, jelo to rychle, ale ne zas moc rychle, takže všechno bylo skvěle kontrolovatelné. Když jsem se ráno probudil, myslel jsem si, že můžu zajet dobře, a když nakonec přišlo první kolo závodu, bylo jasný, že mám šanci. A další kola už šla jenom líp a líp!“ líčí vítěz závodu Douwe Macare.