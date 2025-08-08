Premium

Není síla jako síla. Pro zdravou dlouhověkost je důležitý speciální druh

Výkonnější svaly, silnější kosti, lepší kardiovaskulární i metabolická kondice. Též však zdravější mozek. Výhody silového tréninku potvrzuje studie za studií. Aktuální výzkum však potvrdil, že pro zdravý dlouhý život je zásadní speciální druh síly. Má to vysvětlení a existují cviky, jak onu sílu zlepšit.
Udržovat si sílu doporučují výzkumy pro zdravé stárnutí již dlouho. Ten aktuální se však pokusil přiblížit, jaký druh síly konkrétně.

Stárnutí je charakterizováno fyziologickým poklesem svalové síly, shrnuje studii úvodní článek časopisu Mayo Clinic Proceedings. Jenže síla neznamená jen maximální sílu, kolik toho uzvedneme, kolik vytlačíme nahoru. Existuje i síla, pro kterou nestačí zvedat závaží, jednoruční nebo velkou činku, kettlebell, vlastní tělo dopravit z bodu jedna do bodu dva.

Při rychlé dynamické síle vstupuje do hry faktor času. Úkolem není jen vyvinout sílu, ale zmobilizovat ji rychle. Nestačí být silný, je potřeba být schopný onu sílu svižně aplikovat. List The Guardian to výstižně ilustruje na sportovních příkladech. Olympijští vzpěrači „vyhazují“ velkou činku nad hlavu s prudkou energií, zatímco powerlifteři ji při bench pressu přemisťují dlouhé sekundy.

Vynakládají docela jiné typy síly. „Když se přitom zeptáte ragbyového trenéra, chce-li hráče s velkou maximální silou, nebo toho, kdo má rychlou dynamickou sílu, vždycky si vybere to druhé,“ shrnuje list.

Oba druhy síly si vzal do hledáčku výzkum týmu Claudia Gil S. Araúja ze saopaulské kliniky Clinimex. Účastnily se ho skoro čtyři tisícovky mužů a žen od šestačtyřiceti do pětasedmdesáti let, v průměru je studie sledovala po jedenáct let. Její autorský kolektiv zajímalo, který z oněch dvou druhů síly ochrání efektivněji před předčasným úmrtím.

Verdikt, který výzkum vynesl, je jednoznačný.



