Znáte shilajit? V Himalájích je brán jako elixír síly a vitality

Zda je shilajit živočišného, nebo geologického původu, není ani po několika vědeckých studiích, které se mu v uplynulých desetiletích pečlivě věnovaly, úplně objasněno. Vědeckou obcí je nejčastěji zastávaná teorie, která tvrdí, že shilajit neboli také mumio je organickým pozůstatkem fauny a flory a vzniklo díky jejich přirozenému promísení s anorganickými skalními minerály v průběhu dlouhých období geologických změn. Mumio vytvořené z minerálů, organických látek a rostlinných zbytků se pak hromadí ve skalách a vyvstává na povrch díky působení tepla a tlaku.

Shilajit najdete v horách, jeho sběr je riskantní

Tajemství starobylého elixíru, známého jako shilajit, se vyskytuje pouze na několika místech naší planety, a to ještě v nepřístupných, vysoko položených horských oblastech. Konkrétními oblastmi, kde lidé tuto látku objevili, jsou majestátní Himaláje, Kavkazské hory a Uralské pohoří. Právě tyto jmenované oblasti splňují specifické podmínky pro jeho vznik. Podmínkami jsou konkrétně nadmořská výška, extrémní teplotní rozdíly a složení hornin. Kvalita a složení shilajitu jsou přímo závislé na jeho původu.

Jakmile přijde letní obleva, díky níž dojde k odkrytí skal a trhlin v nich, zkušení sběrači se vydávají na cestu k místům, kde shilajit vyvstává na povrch. Dlouhá a náročná cesta není při sběru jedinou překážkou, která skýtá nebezpečí. Sběrači často šplhají do závratných výšek bez jištění a v krkolomných pozicích pomocí kladiv, dlát a sekáčů vylamují kusy horniny obsahující shilajit, které následně ve velkých batozích na zádech snášejí z horských oblastí dolů do údolí.

Zpracování? Tradičně i průmyslově

V této, surové, podobě však shilajit nelze konzumovat a čeká ho ještě dlouhá cesta. Vytěžené kusy jsou manuálně drceny na menší kusy a tepelně upravovány ve vodě za vhodného tlaku. Díky tomu se následně dají odfiltrovat kusy skály, písek a další nečistoty obsažené v surové formě shilajitu. Proces filtrace probíhá přes různě hrubá síta, aby se odstranily i ty nejmenší nečistoty.

Při tradiční metodě zpracování používané místními obyvateli se výsledná tekutina v nádobě nad ohněm zbaví vody a zredukuje do lepkavé a velice husté tmavě hnědé až černé substance.

Dnes již působí na místech výskytu této „posvátné“ suroviny zahraniční společnosti, které zpracovávají surovinu v průmyslovějších podmínkách, za přísné kontroly pro výrobu produktů na export. Tradiční sběr suroviny však zůstává stejný a není možné ho obejít. Surovina si tak zachovává krásu a majestátnost svou těžkou přístupností. I proto je v zemích původu, kde je kladen stále velký důraz na lidové léčitelství, označována za symbol síly a vitality.

Takto vypadá shilajit

V Česku shilajit distribuuje společnost KRATOM WORLD. Doplněk stravy je sice jedním z mnoha produktů v její nabídce, ale podle slov jejího mluvčího je mumio jejich srdcová záležitost. „Sehnat spolehlivého dodavatele, který shilajit zpracovává podle tradičních metod a bez chemických přísad, které do tohoto procesu nepatří, je opravdu náročný úkol. Trh je bohužel díky narůstající popularitě shilajitu zahlcený spoustou náhražek a napodobenin. Pro nás je na prvním místě kvalita produktu, a tak jsme si po dlouhém a náročném hledání našli opravdu místní experty v oboru, kteří pro nás shilajit sbírají. Naši experti pracují s místními farmáři a sběrači v Himalájích, aby zajistili, že každý kus shilajitu je těžen s ohledem na přírodu a s respektem k tradičním metodám získávání,“ říká jednatel značky Kratom World Jan Němec.

Tekutý, k rozpuštění či ve formě kapslí

Shilajit se objevuje v různých formách, každá s vlastním způsobem užívání. Nejtekutější varianta, Liquid Shilajit, se snadno dávkuje kapátkem z lahvičky. Pokud se shilajit zbaví při procesu zpracování ještě většího množství tekutiny, vznikne pryskyřice či guma. Tyto formy se konzumují přidáním menšího množství do libovolného nápoje (v ideálním případě filtrované horké vody). Pokud však člověku vadí specifická a velice výrazná chuť a vůně shilajitu, existuje i čtvrtá forma, v níž je shilajit zbaven veškeré vody, a to ve formě kapslí, kde člověk s aromatem shilajitu nepřijde do styku.

Závoj tajemství

Historicky byl shilajit luxusním artiklem, dostupným pouze královským rodinám a bohatým šejkům. Díky zvýšení jeho produkce a snížení ceny se nyní dostává i mezi širší veřejnost. Vyzkoušet ho a zjistit, jaké účinky má, tak může každý. Internetový obchod www.kratomworld.cz i jeho šest kamenných prodejen nabízí shilajit ve všech čtyřech zmíněných formách.

„Samotný shilajit je bohatý na stopové minerály, fulvové kyseliny, vitaminy a další prospěšné látky, které posilují imunitní systém, zlepšují energii a podporují celkovou vitalitu. Souhra těchto látek propůjčuje shilajitu blahodárné účinky na lidský organismus,“ uvádí Jan Němec.

Shilajit Resin

Fulvokyseliny a minerály v shilajitu hrají klíčovou roli v podpoře energetického metabolismu, což vede ke zvýšení celkové vitality uživatele. Mnoho lidí, kteří shilajit užívají, popisují rychlý nárůst energie již po několika dnech. Tento efekt činí shilajit oblíbeným nejen mezi lidmi, kteří hledají energetický zvrat zejména ráno, ale také mezi aktivními sportovci a těmi, kdo mají vysoký energetický výdej. Kromě posílení fyzické energie shilajit podporuje kognitivní funkce a paměť. Díky tomu se stal oblíbeným doplňkem stravy mezi studenty, kteří hledají přírodní způsoby, jak zlepšit své studijní výsledky a soustředění.

Kromě toho je Shilajit ceněn pro své účinky na paměť, koncentraci a mentální výkonnost. Podporuje také zdravou funkci srdce, zlepšuje kvalitu kůže a má silné antioxidační účinky. Má také adaptogenní vlastnosti a do značné míry poskytuje úlevu při každodenním boji se všudypřítomným stresem manažerům a všem, kdo jsou stresu pravidelně a dlouhodobě vystaveni.

„Shilajit je často označován za zázračnou surovinu pro své rozmanité účinky na lidský organismus. V oblasti výzkumů je však ještě potřeba několik let bádání a laboratorních studií, abychom přesně pochopili účinky shilajitu a jeho vlivu na lidský organismus. Zatím zůstává obestřený řadou tajemství a dohadů,“ uzavírá Jan Němec.