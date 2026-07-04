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Pro sezení by mělo platit pravidlo třiceti minut, říká studie

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Vychází z desetiletého výzkumu rozsáhlého počtu mužů a žen. Přináší vážné varování o souvislosti mezi sezením a rizikem rakoviny. Jenže též důležitý detail: důležité není jen, kolik toho prosedíte, ale především jak. Proto nabízí skotská studie i velmi dobré zprávy.
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Protáhnutí nestačí, ale každé zvednutí se ze židle pomáhá.

Sezení má reálné dopady na naše zdraví, to ví věda již dlouho, a díky ní i společnost. Studie vydaná v magazínu Plos Medicine to potvrzuje, nabízí však pečlivější pohled. Nespoléhala na dotazníkové výpovědi svých respondentů a respondentek, vyšla z přesných dat, která nabídly akcelerometry, které nosili. Sedm dní nepřetržitě.

Poté muže a ženy autorský kolektiv z Glasgowské univerzity sledoval v průměru po dvanáct let. Bylo jich přes 91 tisíc. Zajímalo ho, jaký bude ráz jejich naměřeného týdne, s nímž vstupovali do výzkumu, především rozložení sezení a pohybu, souviset s jejich zdravotním stavem na konci dvanáctiletého období.

Studie zjistila, že sezení může dramaticky zvýšit riziko rakoviny. Ale rovněž, že nezáleží na součtu, ale na vzorci: na tom, v jakých blocích proseděné hodiny kumulujeme.

A navíc výzkum odhalil, že náprava existuje, nevyžaduje vesmírné úsilí, dokonce ani permanentku do fitka.



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