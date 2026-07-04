Sezení má reálné dopady na naše zdraví, to ví věda již dlouho, a díky ní i společnost. Studie vydaná v magazínu Plos Medicine to potvrzuje, nabízí však pečlivější pohled. Nespoléhala na dotazníkové výpovědi svých respondentů a respondentek, vyšla z přesných dat, která nabídly akcelerometry, které nosili. Sedm dní nepřetržitě.
Poté muže a ženy autorský kolektiv z Glasgowské univerzity sledoval v průměru po dvanáct let. Bylo jich přes 91 tisíc. Zajímalo ho, jaký bude ráz jejich naměřeného týdne, s nímž vstupovali do výzkumu, především rozložení sezení a pohybu, souviset s jejich zdravotním stavem na konci dvanáctiletého období.
Studie zjistila, že sezení může dramaticky zvýšit riziko rakoviny. Ale rovněž, že nezáleží na součtu, ale na vzorci: na tom, v jakých blocích proseděné hodiny kumulujeme.
A navíc výzkum odhalil, že náprava existuje, nevyžaduje vesmírné úsilí, dokonce ani permanentku do fitka.