Chladnokrevná vražda pokladní. Jak ji uškrtit, mu poradil jeho doktor

Fronta na chodbě rostla, stejně tak nervozita čekajících. Kdosi netrpělivě zacloumal klikou. Bylo zamčeno a na volání nikdo neodpovídal. „Skočte někdo pro vrátného, ať přinese náhradní klíč,“ ozvalo se z řady. Zámek nakonec cvakl a hlouček nedočkavců se vhrnul do pokladny. To, co spatřili, je bude pronásledovat ještě hodně dlouho.