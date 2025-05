Daimjó, jak se označuje příslušník vysoké japonské šlechty, řekl: „Chci znovu slyšet, jak se jmenuje. Vyslov to pomalu.“ Portugalský kněz jméno několikrát zopakoval, ale daimjó je stále vnímal jako nesrozumitelné drmolení. „Dokážeš to vyslovit?“ zeptal se jednoho samuraje. Ten odpověděl: „Ne.“ „Kněže, řekni mu, že se od dnešního dne jmenuje Andžin – lodivod. A až si to zaslouží, bude se mu říkat Andžin-san. Vysvětli mu, že v našem jazyce nemáme hlásky, které jsou v jeho jménu.“

Jeho námořní znalosti a stavitelské dovednosti umožnily Japonsku výrazně pokročit vpřed nejen v mezinárodním obchodu, nýbrž i na vědeckém a technickém poli.