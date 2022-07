Když jsem si při tréninku na plastové kánoi sáhl do vody v umělém kanálu, přišla mi studená. Když do ní při nácviku záchrany lezu celý, studená mi už kupodivu nepřijde. To bude tím adrenalinem, napadá mě. Zatím netuším, kolik toho adrenalinu mě ještě čeká.

„Co když se překlopíme a já zůstanu v pásu?“ děsím se. „Když člověk bojuje o život, dokáže neuvěřitelný věci,“ říká Jakub.