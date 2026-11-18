Když kloužeme po obloze, pilot mi nabídne, abych vzal za knipl, opřel se do pedálů a větroň chvíli řídil. Dám knipl lehce před sebe. Překvapí mě, jak se kluzák okamžitě začne naklánět dopředu. Rychle za něj radši zatáhnu a řízení vracím pilotovi.
Z létání jsem měl vždycky strach, spíš větší než menší. Vědělo se to o mně, a tak když jsem od manželky kdysi dostal k narozeninám vyhlídkový let motorovým letadlem, říkal jsem, že si to snad ani nezasloužím. Jenže od té doby jsem letěl už několikrát dopravním letadlem a s létáním se vnitřně trochu srovnal.