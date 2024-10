Nejextrémnější soutěž v městském sjezdu Red Bull Cerro Abajo má vítěze

Městský sjezd Red Bull Cerro Abajo nemá ve zvyku závodníky šetřit, ale italský Janov, kde se 20. října odehrála vůbec první evropská zastávka série, skutečně překvapil. Divákům nabídl nevšední podívanou. Patřila k ní vpravdě ďábelsky strukturovaná trať a neméně rafinované překážky.

Trasa závodu začínala na vrcholku Monte Peralto, a bludištěm uliček historické části města vedla až k Largo della Zecca. Jezdce tak provedla okolo těch nejznámějších památek, které však zpravidla turisté nevnímají v osmdesátikilometrové rychlosti.

Jinak o celkové náročnosti a tempu závodu cosi vypovídá i to, že na trati dlouhé 2 200 metrů jezdci „klesli“ do cíle z převýšení 279 metrů. Drama to bylo až do poslední chvíle, protože v nezvykle tvrdé konkurenci dvaatřiceti zkušených profesionálů tu o vítězích rozhodovaly zlomky sekund.

Přesněji řečeno: první a druhé místo od sebe dělila ztráta 0,477 sekundy. Ve finále ovšem štěstí stálo na straně českého jezdce, Tomáše Slavíka.

Radost z vítězství Tomáš Slavík, veterán městských sjezdů Red Bull Cerro Abajo, neskrýval.

Ten už se v Red Bull Cerro Abajo počítá mezi veterány a janovská etapa mu vyloženě prospěla. „Trať byla náročná a divoká, v každém okamžiku vás tlačila na hranici možností,“ popisoval. A rozhodně neskrýval nadšení, protože mu čas 2:42,505 pojistil vítězství historicky první evropské zastávky závodu.

„Závodím už mnoho let a soupeření s tolika novými mladými lidmi mi dává zabrat,“ připustil Slavík. Hendikep v tom však nevidí. „Je to spíš zvláštní forma povzbuzení,“ ohodnotil zápolení s mladší konkurencí.

Pochválil také to, jak silně jej k vítězství inspirovalo janovské publikum. „Byli fantastičtí, přivítali mě, jako bych byl doma.“

Tomáš Slavík sice naplno zabodoval v Janově, ale k celkovému vítězství letošní série Red Bull Cerro Abajo 2024 to bohužel nestačilo.

Průběžná vítězství z jiných etap – chilského Valparaisa a mexické Guanajuato – nakonec přisoudila korunu kolumbijskému jezdci, Juanferovi Velezovi. Mistrem světa v městském sjezdu se stal už podruhé. I on rovněž připustil, že Janov překvapil. „Dnešní trať byla velmi fyzicky náročná: abych se dostal do cíle, musel jsem do toho dát všechno.“