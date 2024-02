Může snížit riziko rakoviny prostaty o 35 procent. Věda doporučuje cvičení

Není potřeba uhánět, stačí běžet tak, že se zadýcháte. Zlepšení kardiovaskulární kondice to stačí, říká studie.

Výzkumu se účastnilo přes 57 tisíc mužů, jeho autorský tým měl k dispozici data o jejich fyzické aktivitě a tělesných parametrech, jako je index tělesné hmotnosti. Analyzoval rovněž informace o jejich životním stylu a zdravotní kondici. Součástí údajů byly také výsledky přinejmenším dvou testů kardiorespiračního systému, jež zjišťovaly množství kyslíku, které tělo využívalo při nejintenzivnější aktivitě. Kardiorespirační kondice měří, jak efektivně dovedou srdce a plíce doručovat kyslík ke svalům.

Právě podle těchto výsledků studie, která vyšla v magazínu British Journal of Sports Medicine, pány rozdělila do tří skupin. První shromáždila ty, jejichž kardiorespirační kondice vykázala podle testů za rok tříprocentní zlepšení, druhá skupina se víceméně udržela na stejných hodnotách a do třetí byli zařazeni ti, jejichž kondice se o tři procenta zhoršila.

Hlavní závěr studie zní, že tříprocentní vylepšení kardiovaskulární kondice souviselo se snížením rizika rakoviny prostaty o pětatřicet procent ve srovnání s těmi, jejichž kondice o tři procenta klesla. Autorský tým zároveň přibližuje, jaká fyzická aktivita s poklesem rizika nemoci souvisí.