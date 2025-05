Jaký je váš pohled na fitness náramky a prsteny?

Nemám nic proti technologiím, ale přijde mi důležitější naučit se vnímat své tělo bez prostředníka. Proč bych se měl řídit čísly na hodinkách, když mi tělo samo dává signály? Navíc když hodinky někdy měří přesně a jindy zas ne? Ale hlavně – když se spolehnete jen na ně, můžete ztratit spojení s vlastním prožitkem. Osobně se raději zaměřuju na to, jak se skutečně cítím, co mi říká můj dech, svalové napětí, postoj. Protože když na něco přijdu sám, mám mnohem větší šanci to pochopit a změnit.

Často stačí jen trochu víc porozumění. Děti v domovech nejsou „problémové“, jen si nesou těžké zkušenosti a potřebují jiný přístup.