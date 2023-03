Oběť náhodného románku. Stopy žádné, ale pak se policie vrátila na místo činu

Bylo odpoledne třetího prosince 1961 a Věra A. z Prahy 4 teď líčila příslušníkovi VB svůj noční zážitek. „Ten randál mě probudil okolo jedné v noci. Slyšela jsem, jak řinčí sklo a taky jako by padal nábytek. Do toho řval Stanislav B., víte, to je druh sousedky Růženy V., aby táhla vedle, že si to s ním vyřídí sám. A taky křičel: ‚Drž hubu, nebo ti ji rozšlapu!‘ Do toho někdo naříkal. A randál se ozýval pak i z pavlače. Tu potom Růžena V. drhla,“ vypověděla Věra A. „Bála jsem se otevřít, aby něco neudělali i mně,“ dodala.