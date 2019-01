VIDEO: Chci být nejsilnější powerlifter světa všech dob, říká Čech

Jak dlouho jste na impozantní australský výsledek trénoval?

Silový trojboj dělám devatenáct let, takže příprava vlastně trvala oněch devatenáct let. Ale přímo na Austrálii to byly čtyři měsíce. Začal jsem pozdě.

Tělo by sneslo víc?

Standardní příprava na závod trvá pět šest měsíců. Takže já osobně dám za rok dva závody, dva jsou pro mě, pro tělo strop.

Dělal jste před silovým trojbojem jiný sport? Někdo se odpíchne například od klasického bodybuildingu… a pak pokračuje powerliftingem?

Nejprve jsem dělal motokros, byl jsem mistr republiky, mistr Rakouska, poté jsem asi rok dělal kolovou. To mi bylo čtrnáct let, ale už jsem měl kolem osmdesáti kil, to už jsem vyzouval galusky… Já jsem byl odmalička osvalený. Od čtrnácti jsem začal chodit cvičit a už po měsíci jsem byl silnější než dvacetiletí kluci. Takže to bylo jasné. Pak mi majitel posilovny navrhl, jestli nechci zkusit silový trojboj – a od té doby to dělám.

Je to tedy otázka solidního genetického základu? Průměrný kluk, který má ve dvaceti letech pětasedmdesát osmdesát kilo, powerlifting nemůže dělat?

Může dělat, ale bude prostě zvedat průměr. Člověk se opravdu musí narodit s genetickými předpoklady a nejde jen o to mít sílu, člověk nesmí trpět na klouby, šlachy…

Jaká jsou vlastně typická zranění?

Většinou natrhnuté svaly, hamstringy, prsa, někdo má problémy s koleny.

Vy vlastně v rámci klasického mistrovství světa nemáte konkurenci. Jaká je vaše motivace a ambice?

Když jsem závodil v jiných federacích, měl druhý za mnou třeba o tři sta kilo méně v totálním součtu všech tří disciplín než já jako první. Na soutěž Big Dogs dostalo pozvánku jen patnáct lidí na světě. A jinak než na pozvánku se na ni nedostanete. Já byl první Čech, který ji dostal. A vyšlo to. A dál? Budu se připravovat opět na tyhle závody, jsou až za rok, takže zatím budu cvičit spíš jen lehce. A mojí motivací je překonat největší total na světě, tedy 1 140 kilo, to je rekord, který pořád drží Andrej Malaničev.