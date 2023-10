Taška či pytel plný peněz odedávna provokovaly obrazotvornost populace: člověk v potu tváře chodí do zaměstnání namnoze za mrzký plat – a tady je peněz, že by na ně člověk šetřil půl života, ne-li celý, a stejně by to nestačilo. I proto jsou velkorysé loupeže často námětem na vzrušující filmy, ať už jde o Velkou vlakovou loupež, nebo Dannyho parťáky.

Na mrtvici byli i vyšetřovatelé, když zjistili, jak byly chráněny – nebo spíš nechráněny – ocelové pokladny.